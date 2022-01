Il Russi supera il Diegaro e si porta a -5 dalla capolista Fya Riccione

Il recupero della quindicesima giornata di Eccellenza al "Bucci" tra Russi e Diegaro vede i padroni di casa vincere meritatamente 2-0. Di Saporetti e Salomone le reti che decidono la gara, col secondo che sull'1-0 si era fatto parare un calcio di rigore. Russi che resta secondo a -5 dalla Fya Riccione e a +3 dal Coriano.

La partita

Partono meglio gli ospiti al 7’ che si rendono pericolosi con la punizione di Domini dalla trequarti: sfera fuori di poco. Al 12’ il Russi inizia il contrattacco: Bezzi scalda il destro dopo un contropiede senza recare danni a Foiera. Il vantaggio arancionero arriva al 17’: Martini batte una rimessa per Salomone, bravissimo a proteggere il pallone in area e a scaricarlo per l’accorrente Saporetti che, col piattone destro, piazza in rete a fil di palo e sigla l’1-0. Termina un primo tempo povero di occasioni ma col Russi in vantaggio di una rete.

Nella ripresa il Russi domina il campo. Al 12’ Saporetti penetra in area e viene steso da Medici: calcio di rigore che Salomone si fa parare, mancando l’appuntamento col 2-0. Al 26’ occasionissima (l’unica) per il Diegaro: cross dalla sinistra di Zannoli, De Rose da dentro l’area piccola mette alto, di testa, un pallone da spingere solo in rete. Ancora Russi in avanti in contropiede al 36’: Saporetti per Bezzi, Bezzi per Garavini solo a tu per tu con Foiera, ma il portiere ospite ha la meglio e mette in angolo. Salomone show al 38’: respinta indecisa della retroguardia rossoblu, Salomone lo controlla, attende il rimbalzo giusto e sfodera una conclusione perfetta che scavalca Foiera e si insacca in rete. 2-0 Russi. Arancio sempre più padroni del campo anche nel finale che trovano altre occasioni, prima con Bezzi, poi con Salomone che sfiora l’incrocio con un’altra conclusione al volo. L’ultima occasione è sul destro di Ferretti che spara fuori il possibile pallone del 3-0. Si conclude 2-0, quindi, il big match tra Russi e Diegaro. Ottima vittoria per i falchetti che staccano di tre lunghezze le inseguitrici.

Tabellino

RUSSI: Lombardi, Benini (43’ st Santomauro), Martini, Ferretti, Ferrari, Bolognesi, Garavini, Calderoni (15’ st Gualandi), Salomone (48’ st Papa), Saporetti, Bezzi.

A disposizione: Savini, Fato, Zannoni, Gualandi, Troncossi, Santomauro, Papa, Lamia, Carvello.

All.: Orecchia Andrea

DIEGARO: Foiera, Panzavolta (38’ st Zarrelli), Zannoli, Ravaioli, Medici, Magi, Zamagni (14’ st Strada), Domini, Morganti (20’ st Cucchi), De Rose (38’ st Semeraro), Pertutti (20’ st Pagliarani).

A disposizione: Bocchini, Bartoletti, Pagliarani F, Satanassi, Pagliarani G, Strada, Zarrelli, Cucchi, Semeraro.

All.: Cucchi Fabio

Reti: 17’ Saporetti, 83’ Salomone.

Ammoniti: De Rose, Zannoli, Pertutti, Morganti, Cucchi (D) e Orecchia, Salomone (R).

Espulsi: -

Note: -

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.