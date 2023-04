Eccellenza, il Russi batte 3-2 il Castenaso nonostante la sofferenza nel finale

Il calcio è strano, il Russi dopo aver segnato 3 gol di grande qualità si fa rimontare dal Castenaso due gol, andando a soffrire nel finale di partita. Bastano 24 minuti a Salomone al suo rientro in campo, dopo due mesi, per segnare il gol del vantaggio: pallonetto da fuori area che trafigge Galletti. 5 minuti e Gasperoni capitalizza un’ottima azione, prima serve Salomone sulla sinistra che restituisce il favore crossando sul secondo palo, poi appoggia in porta il cross di quest’ultimo. Il tris firmato Brigliadori ad inizio secondo tempo, destro secco sul secondo palo e portiere battuto. Al Castenaso bastano 3 minuti per segnare due gol con De Brasi su due sviste difensive degli arancioni, due ottimi tiri alla sinistra di Sarini che oltre a toccarli non può nulla. Sofferenza nel finale per i padroni di casa che difendono il gol di vantaggio con le unghie e con i denti, riuscendo a portare a casa la vittoria. Nel finale doppia espulsione di Tomassini e Gasperoni, il primo per fallo su Garavini lanciato verso la porta, il secondo per proteste. Ultima giornata per il Russi in casa del Masi Torello.

Tabellino

RUSSI 3

CASTENASO 2

RUSSI: Sarini, Benini (37’st Santomauro), Giunchi, Gualandi, Bungaja, Rossi (18’st Bertoni), Guarino, Garavini, Brigliadori (40’st Vittori), Salomone, Gasperoni

A disposizione: Catalano, Vittori, Santomauro, Bertoni, Bezzi, Bosi, Nicolosi, Laghi, Mattei.

Allenatore: Farneti Oscar

CASTENASO: Galletti, Bassoli, Tomassini, Colussi, Greco, Colli (30’st Veronese), Magliozzi, Jammeh, D’Errico (18’st Ghiselli), De Brasi (32’st Verri), Raspadori (25’st Canova).

A disposizione: Aversa, Veronese, Grassi, Verri T., Verri F. Canova, Ghiselli, Bruni, Marchesi.

Allenatore: Gelli Marco

Arbitro: Pierfrancesco Rossi di Forlì

Reti: 24’pt Salomone, 29’pt Gasperoni, 4’st Brigliadori, 8’st De Brasi, 11’st De Brasi

Note: Esulso Tomassini e Gasperoni 48’st

Ammoniti: Raspadori, Greco, Salomone

Recupero: 0’ pt, 7‘ st