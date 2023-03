Eccellenza, il Russi batte 2-0 il Classe nonostante l'intera partita con l'uomo in meno

Il Russi supera 2-0 il Classe nonostante 90' in inferiorità numerica e si conferma al terzo posto del girone B di Eccellenza. Pronti via e il Russi subito in 10 per l’espulsione di Rossi; gara quindi in salita per i padroni di casa che devono affrontare un arrembante, ma impreciso Classe in inferiorità numerica per l’intera durata del match. Primo tempo che vede gli ospiti provare azioni su azioni nel tentativo ti sfruttare l’uomo di vantaggio, senza però riuscire a concretizzare nulla di pericolo per Sarini che fa buona guardia. Secondo tempo sempre con il Classe che cerca di affondare ed un Russi che prova a rendersi pericoloso in ripartenza ed è da una di queste che arriva il gol del vantaggio con Gasperoni; Garavini calcia in porta da posizione defilata ed il numero 10 arancione, propiziato da un intervento non impeccabile di Baldassarri insacca da pochi passi.

Raddoppio Russi del subentrato Vittori con un doppio tentativo da pochi passi riesce a portare il risultato sul 2-0. Prova di forza dei falchetti che nonostante l’inferiorità numerica portano a casa 3 punti e si proiettano alla gara di sabato prossimo con il Bentivoglio. Classe che, sprecando un’ottima occasione, esce sconfitto dal Bucci rimanendo a 32 punti ed al 15esimo posto in classifica. Prossima domenica è atteso il S. Agostino in casa per uno scontro diretto.

Tabellino

RUSSI 2

CLASSE 0

RUSSI: Sarini, Benini (20’st Manara), Giunchi, Gualandi, Bungaja, Rossi, Guarino (48’st Santomauro), Garavini (21’st Vittori), Brigliadori (30’st Calderoni), Gasperoni (42’st Gasperoni), Saporetti.

A disposizione: Catalano, Manara, Amaducci, Salomone, Santomauro, Mancini, Vittori, Calderoni, Bezzi.

Allenatore: Farneti Oscar

CLASSE: Baldassarri, Okonkwo, Cappello (30’st Ferrari), Andreani, Polidori, Stefani, Centofanti (10’st Maretti), Merciari (30’st Bottini T.), Frisari (20’st Pirazzoli), Fogli (42’st Ercolani), Santucci.

A disposizione: Stella, Ragazzini, Bottini D., Ferrari, Ercolani, Pirazzoli, Maretti, De Oiliveira, Bottini T.

Allenatore: Succi Davide

Arbitro: Damiano Nicotra di Finale Emilia

Reti: 15’st Gasperoni, 33’st Vittori

Note: 1’pt Espulso Rossi

Ammoniti: Guarino, Centofanti, Fogli, Frisari, Gasperoni, Vittori, Ferrari

Recupero: 1’ pt, 5‘ st