Eccellenza, tutto facile per il Russi contro la Del Duca

Netta vittoria del Russi, che schiaccia 3-0 la già retrocessa Del Duca. Pronti via e dopo 6 minuti gli arancioni trovano il vantaggio con un tiro di Guarino propiziato da una deviazione di Rea che rende impossibile l’intervento di Pirini. Ancora Guarino al 27esimo, ottima azione dei padroni di casa, palla a Saporetti esterno sulla destra che, con un ottimo cross, trova la testa del numero 7 arancione che insacca per il 2-0. Il terzo arriva su rigore con Gasperoni che atterrato dall’estremo difensore ospite, si trova poi sul dischetto e pallone da una parte e portiere dall’altra. L’azione più pericolosa degli ospiti arriva dai piedi di un giocatore del Russi, Bezzi svirgola un cross avversario a centro area, Sarini però si fa trovare pronto e con un gran riflesso respinge in calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude sul 3-0 portandosi via tutte le emozioni della partita, secondo tempo senza grosse emozioni, i padroni di casa costruiscono ma non finalizzano, da segnalare Garavini che spreca una grande occasione a tu per tu con Pirini dopo essersi involato verso la porta in solitaria. La Pasqua concede alle squadre una settimana di pausa, rimandando al 16/04 la sfida con il Cattolica per i falchetti.

Tabellino

RUSSI 3

DEL DUCA GRAMA 0

RUSSI: Sarini, Gualandi, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Bezzi, Guarino (21’st Santomauro), Garavini (30’st Mancini), Amaducci (12’st Brigliadori), Gasperoni (32’st Ferunaj), Saporetti.

A disposizione: Catalano, Brigliadori, Vittori, Salomone, Santomauro, Bertoni, Mancini, Ferunaj, Bosi.

Allenatore: Farneti Oscar

DEL DUCA GRAMA: Pirini, Borgini (35’st Buzi), Grieco, Barbini, Rea, Maltoni (1’st Bertozzi), Strada, Bravaccini, Gregori, Simeoni (44’pt Ndiaye), Marouane (17’st Clemente).

A disposizione: Buzi, Bertozzi, Zacchi, Tafa Onyia, Clemente, Ndiaye, Venzi.

Allenatore: Pozzi Enrico

Arbitro: Lorenzo Zampa di Cesena

Reti: 6’pt Guarino, 27’pt Guarino, 32’pt Gasperoni (RIG)

Ammoniti: Rea

Recupero: 1’ pt, 2‘ st