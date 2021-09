Il Russi supera 3-0 lo Spiv e si porta a -2 dalla Fya Riccione

Il Russi piega 3-0 il San Pietro in Vincoli e si porta a quota 7 punti in classifica, due in meno della capolista Fya Riccione

Il Russi piega 3-0 il San Pietro in Vincoli e si porta a quota 7 punti in classifica, due in meno della capolista Fya Riccione. A legittimare il risultato le reti, tutte nel primo tempo, di Ferrari, Bezzi e Ferretti. Spiv ancora inchiodato in fondo alla classifica con zero punti all'attivo, e domenica prossima ospiterà la corazzata della Fya Riccione. Il Russi invece andrà in scena a Cotignola.

La partita

Il Russi si fa subito pericoloso al 9’, con uno schema da angolo sul quale Gadda serve Venturi che calcia addosso a Laganga. Da corner sempre Gadda batte corto per Venturi che si gira e crossa, pallone respinto al limite dall’area. Il primo ad arrivare è Ferrari, che non ci pensa due volte e batte il portiere ospite con una sassata di controbalzo. 1-0 Russi. Al 16’ Venturi conduce il contropiede arancione, serve in profondità Saporetti che prova il pallonetto ma il pallone finisce di poco fuori. Un minuto dopo si fa vedere lo Spiv con Lombardi che tira da fuori ma non preoccupa il portiere di casa. 20’ minuto: Venturi sventaglia dalla parte opposta per Ferrari che la appoggia a Garavini, ma Laganga si oppone con una bella parata. Il Russi incrementa il vantaggio al 30’: buon lavoro in fase offensiva di Saporetti. Palla a Bezzi, dribbling in area che fa secco un avversario e botta sotto la traversa per il 2-0.

37’ minuto: punizione per il Russi dal limite calciata da Gadda, si oppone Laganga che la lascia lì e il più lesto di tutti è Ferretti che la appoggia da due passi: 3-0.

Nel secondo tempo si abbassano i ritmi: al 58’ il gol di Gjordumi che accorcerebbe le distanze viene annullato per fuorigioco. Al 20’ Marocchi interviene con un intervento falloso: secondo giallo ed espulsione per l’esterno offensivo dello Spiv che lascia i suoi in dieci. 29’: Garavini crossa per Saporetti, colpo di testa alto. Al 31’ ancora Garavini serve Venturi al limite dell’area, tiro a giro col mancino e gran risposta di Laganga. Da calcio d’angolo sempre Garavini alza un cross, il pallone finisce sui piedi di Saporetti che calcia a botta sicura ma trova l’opposizione sulla riga di Sampaoli. Il finale non regala altre emozioni. Finisce 3-0 e Russi che porta a casa 3 punti importanti dopo il pareggio di Diegaro.

Tabellino

RUSSI: Lombardi, Benini, Ferrari (38’ Zannoni), Gadda, Succi (25’ st Martini), Bertoni, Ferretti, Garavini (36’ Santomauro), Bezzi (21’ st Gualandi), Venturi (40’ st Papa), Saporetti.

A disposizione: Savini, Martini, Fato, Zannoni, Gualandi, Santomauro, Papa, Troncossi, Lamia

All. Orecchia Andrea

SAN PIETRO IN VINCOLI: Laganga, Casadio G. (30’ st Strada), Gimelli, Della Pasqua, Casadio M. (35’ st

Montanari), De Luca, Gavelli (5’ st Rocchi), Bergamaschi (25’ st Felli), Lombardi (5’ st Sampaoli), Gjordumi,

Marocchi.

A disposizione: Casadio A., Amaducci, Casanova, Severi, Rocchi, Sampaoli, Montanari, Strada, Felli.

All. Vezzoli Agostino

Reti: 10’ Ferrari, 30’ Bezzi, 37’ Ferretti

Ammoniti: Succi (R), Marocchi (S), Gadda (R), Zannoni (R), Rocchi (S)

Espulsi: Marocchi (S)

Note: Marocchi doppia ammonizione.

Recupero: 1’ (1T), 4’ (2T)