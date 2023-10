Eccellenza, il Russi piega la Futball Cava e si posiziona vicecapolista

Tre punti per il Russi, che domenica pomeriggio batte 2-1 la Futball Cava Ronco. Di Andreani e Marra le reti che permettono ai Falchetti di portarsi in seconda posizione, a -3 dalla capolista Granamica. A nulla serve il gol ospite firmato Lupattelli.

La partita

Al “Bucci” di Russi arriva la Cava Ronco in una replica della prima giornata di Coppa Eccellenza che aveva visto i falchetti imporsi sulla formazione forlivese con il risultato di 2-1. Analogo risultato ha diviso domenica le due squadre che si sono fronteggiate in una giornata primaverile davanti a un nutrito pubblico. Il primo tempo si apre con una fase di studio in cui gli ospiti tentano di impensierire il Russi senza riuscire a raggiungere un Sarini attento. Il gol, però, arriva per i padroni di casa con Andreani che, perfettamente imbeccato dal cross di Gualandi, batte di testa Carroli. Il raddoppio arriva allo scadere, sempre con protagonista Adreani che questa volta si trasforma in assist-man: in ripartenza trova un Marra pronto e puntuale a battere in uscita il portiere ospite.

La ripresa si apre con la Cava più propositiva e riesce a trovare la via del gol con Lupattelli al 15, abile a sfruttare una disattenzione della difesa. La partita si conclude con alcuni sterili tentativi degli ospiti di pareggiare ma la retroguardia arancionera è attenta e le ostilità si chiudono con il successo dei Falchetti. Il prossimo turno, di scena per le festività dei Santi, vedrà il Russi impegnato a S.Agostino mentre il Cava Ronco ospiterà la Reno.

Tabellino

RUSSI 2

CAVA RONCO 1

RUSSI: Sarini, Gualandi, Giunchi (11’ st Calderoni), Bergamaschi, Brungaja, Gregorio, Andreani (22’ st Cobrescu), Savini (11’st Dradi), Marra (45’st Manara), Salomone, Saporetti.

A disposizione: Scardovi, Dradi, Manara, Cobrescu, Calderoni, Maiolani, Santomauro, Ferunaj, Bosi.

Allenatore: Rossi Roberto

CAVA RONCO: Carroli, Pascucci (47’st Magnani), Sango, Rabiti (37’st Sciaccaluga), Melandri (1’st Bellavista), Mantinelli, Stucchi, Lupattelli, Grazhdani (33’st Ferrara), Garavini (8’st Parlanti), Marzocchi

A disposizione: Alpi, Bandini, Bellavista, Magnani, Parlanti, Sciaccaluga, Delvecchio, Ferrara, Yoada.

Allenatore: Biserni Roberto

Arbitro: Francesco Ricciardi di Rimini.

Reti: Andreani 20’ (pt), Marra 45’ (pt), Lupattelli 16’(st).

Note: Espulsione Bungaja

Ammoniti: Lupattelli, Giunchi, Bergamaschi, Calderoni, Gualandi.

Recupero: 1’ (pt), 5’ (st).