Eccellenza, con la doppietta di Brigliadori il Russi espugna Bentivoglio

Successo esterno per il Russi che doma 2-0 il Bentivoglio. Dopo un primo tempo equilibrato, ma privo di grandi occasioni da goal, a inizio ripresa i falchetti passano in vantaggio. A segno va Brigliadori, che indovina il pertugio giusto per insaccare la sfera alle spalle di Farinella (50′). I rossoblù provano a rientrare e si sbilanciano, ma non basta e, ancora Brigliadori, nel finale sigla il raddoppio che di fatto chiude la contesa definitivamente. Con questi 3 punti il Russi mantiene il terzo posto e aggancia la vicecapolista Progresso, in attesa che gli emiliani giochino domenica a Coriano.

Tabellino

Bentivoglio Russi 0-2

Bentivoglio: Farinella, Mura, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Bonenti, Colle, Sansonetti, D’Errico, Fratangelo. A disp: Cocchi, Tartarelli, Di Sisto, Cipriano, Grazia, Pigaiani, Pressato, Lipparini. All Galletti

Russi: Sarini, Manara, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Gualandi, Guarino, Garavini, Amaducci, Gasperoni, Saporetti. A disp: Catalano, Brigliadori, Santomauro, Salomone, Mancini, Bezzi, Vittori, Bertoni. All Farneti

Marcatori: 50′ e 89′ Brigliadori