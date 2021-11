Continua l'inseguimento del Russi alla Fya Riccione, Del Duca battuto di misura

Continua la striscia positiva di risultati per il Russi che, dopo il pareggio casalingo contro il Coriano nella scorsa giornata, batte a domicilio e di misura il Del Duca Grama, squadra giovane, arrembante e ostica. Per il Russi 3 punti d'oro che gli fanno mantenere il secondo posto in classifica, in vista del big match di domenica prossima al Bucci contro la capolista Fya Riccione.

La partita

Contrasti duri, tanta corsa e ritmi alti: è iniziato così il match, con entrambe le squadre intenzionate a far capire i propri programmi fin dai primissimi secondi. Per vedere la prima vera occasione bisogna attendere l'8': Salomone raccoglie il cross di Venturi, illumina al centro per Saporetti che calcia a botta sicura, ma trova l'opposizione di un difensore sulla linea di porta. Ancora Russi in avanti al 16': Salomone inventa un pallone filtrante col contagiri per Venturi, cross forte teso verso Saporetti che manca l'appuntamento col gol per questione di centimetri. Due occasioni ghiotte per gli arancio ed ecco che al 30' la sbloccano: cross da corner di Gadda respinto dalla difesa al limite dell'area; arriva Garavini che non ci pensa due volte prima di far partire un missile di controbalzo col piede "debole" che batte Sarini per lo 0-1. Il Del Duca non ci sta e prova la reazione quattro minuti dopo con la conclusione a botta sicura di Marra dal limite dell'area piccola; sulla traiettoria c'è Lombardi che chiude il tentativo avversario con un intervento fondamentale.

La seconda frazione di gara riprende a ritmi alti, con i padroni di casa sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio. Al 59' recupera il pallone Saporetti, la cede a Salomone che vede il portiere fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto da 30 metri che si spegne sul fondo. Il Del Duca continua a spingere senza trovare mai una vera e propria occasione per pareggiarla; occasione che ha il Russi per chiuderla all'83': Gadda scodella un pallone a centro area per Salomone, sombrero col destro e botta mancina al volo che fischia a pochi centimetri dal palo sinistro. La vera occasione per l'1-1 arriva a cinque dalla fine: calcio d'angolo battuto dalla destra, a colpire di testa è un difensore del Del Duca che schiaccia troppo e Lombardi la stringe al petto.