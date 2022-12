Eccellenza, il Russi rimonta il doppio svantaggio e pareggia col Masi Torello Voghiera

Finisce 2-2 l'ultima gara del girone d'andata tra Russi e Masi Torello Voghiera. I ravennati, in grado di recuperare due reti di svantaggio, sono in terza posizione a -4 dal Sanpaimola, reduce dalla rocambolesca vittoria per 3-2 allo scadere contro il S. Agostino. Primo tempo tutto per gli ospiti che in 25 minuti segnano due reti, la prima al 16esimo con Cazzadore, Ferretti perde un contrasto in disimpegno favorendo Vanzini che scende sulla sinistra, scarico per l’11 ospite che con un tiro tutt’altro che irresistibile la mette alle spalle di Sarini. Al 24esimo il raddoppio, ancora Vanzini sulla sinistra cross basso per Cazzadore, appoggio per l’accorrente Fregnani che da pochi passi non sbaglia. Il Russi pericoloso con Salomone per due volte, su due calci da fermo, il primo neutralizzato da Campi sul suo palo, sul secondo allo scadere del tempo arriva la rete del 2-1. Manara atterrato al limite sinistro dell’area, il capitano arancione si incarica della battuta e pennella sopra la barriera una traiettoria che si insacca sotto la traversa.

Il secondo tempo si apre con il Russi arrembante alla ricerca del pareggio che però non riesce mai ad essere concreto sui cross provenienti dalle fasce. Repentini cambi di fronte rendono la partita movimentata ed è grazie ad un veloce verticalizzazione del subentrato Calderoni che Garavini riesce ad infilare gli ospiti agguantando il pareggio al 85esimo. Finisce con un pareggio il girone d’andata positivo per entrambe le formazioni. Per la prima di ritorno il Russi aspetta la capolista Victor San Marino mentre il Masi Torello andrà ospite del Bentivoglio.

Tabellino

RUSSI 2

MASI TORELLO VOGHIERA 2

RUSSI: Sarini, Benini, Manara, Ferretti, Bungaja, Bezzi, Guarino (33’st Calderoni), Garavini, Amaducci (31’st Mancini), Salomone, Brigliadori

Allenatore: Farneti Oscar

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Castelli (17’st Maneo), Valesani, Sarto, Catozzo (46’st Benini), Quarella (22’st Mangherini), De Angelis, Fregnani, Vanzini (33’st Bui), Negri (38’st Caruso), Cazzadore

Allenatore: Rambaldi Sergio

Arbitro: Enrico Lelli di Cesena

Reti: 16’pt Cazzadore, 24’pt Fregnani, 46’pt Salomone, 40’st Garavini

Note: 48’st Espulso Caruso

Ammoniti: Ferretti, Cazzadore, Amaducci, Sarto, Mangherini

Recupero: 1’ pt, 4‘ st