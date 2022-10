Eccellenza, pareggio a occhiali e rammarico per il Russi contro il Bentivoglio

Non va oltre lo 0-0 il Russ nell'impegno casalingo contro il Bentivoglio. Tante le occasioni per i falchetti che però non riescono mai a sbloccare la gara e chiudono con un solo punto in saccoccia e tanto rammarico. Russi che adesso occupa la quinta posizione con 21 punti assieme a Progresso e Castenaso.

La partita

Primo tempo di studio tra le due formazioni con il Russi padrone del campo che prova ad impostare con ritmi troppo blandi, nulla da segnalare fino al 30’ quando dopo un’azione corale Brigliadori scarica il mancino a giro dal limite dell’area sfiorando l’incrocio dei pali. Il Russi si rende pericoloso nuovamente al 45’ con una conclusione al volo di Salomone che si spegne a lato. Dopo due tentativi di ripartenza in contropiede del Bentivoglio si chiude un primo tempo avaro di occasioni e spettacolo. Il Russi rientra dagli spogliatoi con uno spirito diverso: prima sugli sviluppi di calcio d’angolo Rossi impegna Farinella, chiamato poi ad un secondo intervento su Ferretti da fuori area. L’occasione migliore è però di Saporetti che, imbeccato da un passaggio illuminante di Salomone si fa ipnotizzare dal portiere avversario e non riesce a concludere in rete la palla del vantaggio. Allo scadere Salomone su punizione dal limite dell’area sfiora il palo e non riesce a dare un meritato vantaggio ai padroni di casa. Finisce 0-0, risultato che accontenta gli ospiti e lascai con l’amaro in bocca i falchetti.

Tabellino

RUSSI 0

BENTIVOGLIO 0

RUSSI: Sarini, Gualandi, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Brigliadori (37’ st Guarino), Calderoni (12’ st Amaducci), Salomone, Garavini, Saporetti

A disposizione: Miserocchi, Amaducci, Nisi, Guarino, Santomauro, Bezzi, Lamia, Tunde, Nicolosi

Allenatore: Farneti Oscar

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Mura (16’ st Bonenti), Colle, Pressato (24’ st Margotta), D’Errico (16’ st Baietti), Sansonetti

A disposizione: Genovese, Baietti, Bertazzini, Bonenti, Margotta, Pioppo (34’ st Cattabriga), Fratangelo, Manieri, Lipparini

Allenatore: Galletti Nicola

Arbitro: Pierfrancesco Rossi di Forlì

Ammoniti: Saporetti, Rossi, Colle, Ferretti, Baietti, Salomone

Recupero: 0 pt, st 3