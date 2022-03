Eccellenza, il Russi cade a Classe: la vetta ora si allontana

Giocare a Classe è sempre difficile. Il Russi, infatti, si scontra sul muro biancorosso: terza sconfitta stagionale, sempre per 1-0, dopo le due dell'andata sui campi di Sanpaimola e San Marino. La contemporanea vittoria della Fya Riccione tiene i falchetti a -4 dai biancazzurri, con una partita disputata in più rispetto alla squadra di mister Taccola.

La partita

Con tanto agonismo e pochissime occasioni, il primo tempo è di marca biancorossa: a spaventare Lombardi è Savelli con una punizione dal limite parata dall'estremo difensore arancionero. Vantaggio Classe che arriva al 34': in mezzo al traffico il più lesto ad arrivare sul pallone è Togni che calcia dal limite battendo Lombardi per l'1-0.

Nel secondo tempo il Russi esce dagli spogliatoi più convinto e chiude il Classe nella propria metà campo grazie soprattutto all'ingresso di Tunde, spina nel fianco della retroguardia classense. Al 65', Garavini batte un calcio d'angolo sul dischetto del rigore, dove Ferretti, libero di calciare, fa partire un piattone troppo debole per impensierire Baldassarri. L'episodio che cambia completamente il match è al 76': Tunde scappa sulla sinistra, mette un pallone rasoterra in area sul quale arriva Benini, steso da Togni; calcio di rigore per il Russi: dagli undici metri Ferretti sceglie la soluzione dolce, ma il cucchiaio si stampa sulla traversa. A gioco fermo tutti i giocatori del Classe accerchiano Ferretti e si accende una rissa che punisce solo il Russi: espulso Saporetti e arancio in dieci uomini per il quarto d'ora finale. All'82' ancora Ferretti cerca il pareggio: dai 25 metri, la sua punizione viene leggermente deviata e costringe Baldassarri agli straordinari. Due minuti dopo, il Russi trova la rete del pareggio, ma l'arbitro interrompe il gioco per un presunto fallo in area. Finisce 1-0 il match tra Classe e Russi.