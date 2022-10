Il Russi ci prova ma non riesce a sbloccarla: pareggio a occhiali col Pietracuta

Finisce senza reti la sfida di Eccellenza tra Russi e Pietracuta. Primo tempo di studio tra le due formazioni, che ha visto comunque un Russi dominante. Pietracuta rinchiuso negli ultimi 20 metri succube del possesso palla dei padroni di casa che non riescono a concretizzare se non con qualche sterile incursione di Garavini. Il copione nel secondo tempo non cambia, ancora Russi padrone del campo che tiene il possesso palla nell’attesa di trovare la giocata vincente; prima Nisi, poi Saporetti provano ad impensierire Amici con tiri ravvicinati ma nulla di fatto. Azione pericolosa del Russi alla metà del tempo, calcio di punizione di Brigliadori dalla destra dell’area, cross al centro che si trasforma in una conclusione che si stampa sulla traversa e con l’ennesimo nulla di fatto. La partita si conclude con un pareggio per 0-0 e l’esultanza degli ospiti per essere riusciti a rispondere a 90 minuti di offensive arancioni.

Un punto che porta i ravennati a quota 17, in sesta posizione pari al Progresso, mentre i riccionesi, al sedicesimo gradino della classifica, sono a quota 6 come il Cattolica ma vantano un miglior differenza reti.

Tabellino

RUSSI 0

PIETRACUTA 0

RUSSI: Sarini, Benini, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Garavini (25’st Amaducci), Calderoni (39’st Santomauro), Nisi (33’st Salomone), Brigliadori (41’st Guarino), Saporetti.

A disposizione: Catalano, Guarino, Salomone, Amaducci, Gualandi, Bezzi, Santomauro, Lamia, David

Allenatore: Farneti Oscar

PIETRACUTA: Amici, Giannini, Giacobbi, Tosi (20’st Zannoni), Lessi, Masini, Contadini (11’st Faeti), Fabbri Fra., Fratti (28’st Tomassini), Evaristi (37’st Fabbri Fed.), Fabbri Fil.

A disposizione: Lasagni, Cobo, Bellavista, Fabbri Fed., Faeti, Galli, Pavani, Tomassini, Zannoni

Allenatore: Fregnani Luca

Arbitro: Marco Stanzani di Bologna

Ammoniti: Masini, Fabbri Fra., Fratti, Saporetti, Santomauro

Recupero: 0’ pt, 5‘ st