Eccellenza, il Russi vince col Sanpaimola e si porta a -1 dalla capolista Fya Riccione

Anche senza gli squalificati Ferretti e Succi, il Russi supera 3-1 il Sanpaimola e, grazie al blitz della Savignanese a Riccione, si porta a -1 dalla capolista Fya con una partita in più.

La partita

Partenza scarica del Russi che per i primi cinque minuti di gioco non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Prime difficoltà per i padroni di casa al 12’ quando Salomone si accascia a terra per problemi muscolari e chiede subito il cambio. Il primo squillo è per gli ospiti al 23’ in divisa bianca che si vedono negare il gol da un salvataggio in extremis da parte di Lombardi sulla linea di porta dopo un colpo di testa di Pagani. Risponde il Russi al 36’ con un’azione offensiva prolungata che si chiude con un fallo in area sul numero 10 Saporetti ed il conseguente rigore. Sul dischetto si presenta Garavini che spiazza il portiere e porta avanti i padroni di casa.

L’inizio della ripresa è tutto per il Sanpaimola, che gestisce palla e cerca l’occasione giusta per riportare la partita in parità. Occasione trovata però nuovamente dal Russi con Bezzi, che con una grande conclusione dal limite segna il raddoppio, 2-0. La partita sembra ormai in controllo per gli arancioni quando al 73’, complice l’incomprensione tra Bolognesi e Lombardi, ne approfitta Pagani che deposita in rete una conclusione dalla lunga distanza con Bungaja che tenta il disperato recupero sulla linea di porta senza successo. Al 79’ altro infortunio per il Russi, questa volta è Lombardi che deve lasciare il campo a Savini dopo aver rimediato una botta molto forte al piede. Gli ospiti ne approfittano e cercano di trovare il pari nei minuti finali dando vita ad un vero e proprio assedio, lasciando al Russi la sola possibilità di colpire in contropiede. Ed è proprio su uno di questi che i padroni di casa trovano il 3-1 grazie a Saporetti, abile a trasformare un rigore al 94’ dopo che Venturi si era procurato il fallo in ripartenza.

Tabellino

RUSSI: Lombardi (73’ Savini), Benini, Martini, Santomauro (60’ Ferrari), Bungaja, Bolognesi, Venturi, Garavini, Salomone (12’ Tunde), Saporetti, Bezzi. A disposizione: Savini, Zannoni, Ferrari, Calderoni, Tunde, Papa, Lamia. All.: Orecchia Andrea

SANPAIMOLA: Santopolo, Mazza, Cerasuolo, Mengolini, Landini, Ragazzini (64’ Mazzacan), Suzzi, Prati, Bonavita, Pagani, Alessandrini. A disposizione: Baldani, Gardini, Simeoni, Mazzacan, Cornacchione, Diaby, Carbone, Strazzari, Regoli. All.: Tinti Marco

Reti: 36’ Garavini (RIG), 61’ Bezzi, 73’ Pagani, 94’ Saporetti (RIG)

Ammoniti: Bungaja (R), Bonavita (S), Tunde (R),

Note: Espulsione per gli allenatori in seconda di entrambe le squadre

Recupero: 2’ 1T, 6’ 2T