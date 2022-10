La doppietta di Bonavita non basta: finisce in pareggio tra Russi e Sanpaimola

Partita dai due volti tra Russi e Sanpaimola, vero e proprio big match dell’8° turno di campionato di Eccellenza conclusosi 2-2. Dopo un primo tempo di studio da entrambe le parti, con poco ritmo, con i centrocampisti impegnati più ad attendere i rispettivi avversari, invece che attaccare l’area, nella ripresa il gioco “esplode”, dando vita ad una bella e divertente sfida, ricca di reti (4 nel parziale) e di colpi di scena.

La partita

Nel primo tempo si fanno notare di più gli ospiti con Simone Alessandrini che al 7’ coglie di sorpresa l’intera retroguardia, su assist di Bonavita, senza però centrare la porta. E, alla mezzora, tira alto di poco. L’unica azione di nota per i locali porta la firma di Amaducci, su cui Lo Fiego è bravo ad imporsi. Lo Fiego che, però, nulla può contro il diagonale dal limite dell’area di “Re” Antonio Salomone che sigla l’1-0 degli arancioneri. Il Sanpaimola non si dà nemmeno il tempo di riflettere sul gol incassato: praticamente sulla rimessa da metà campo, infatti, S.Alessandrini lancia perfettamente Bonavita che mette a sedere il proprio avversario Rossi per poi piazzare il “piattone” di sinistro con cui pareggia 1-1. Gli ospiti cominciano una girandola di sostituzioni che danno vitalità e ritmo in mezzo al campo, con Carbone e El Bouhali. Gli ospiti continuano a spingere alla ricerca del vantaggio, ma anche il Russi non rinuncia alla fase offensiva, dando vita ad una buona serie di occasioni da rete da ambo i lati.

Al 21’ El Bouhali smarca S.Alessandrini al limite dell’area piccola ma il suo tiro esce a lato. Subito dopo è Lo Fiego a metterci una pezza in uscita sulla conclusione di Amaducci. Bonavita rovescia in area per S.Alessandrini, ma l’attaccante non riesce ad infilare il portiere Sarini. Salomone tira alto un bel diagonale dalla sinistra. Al 26’ Carbone scatta sulla sinistra ed appoggia una palombella morbida e perfetta di destro sulla testa dell’accorrente Bonavita che a pochi passi da Sarini schiaccia di forza in rete. E’ il 2-1 Sanpaimola. Sembra fatta, ma il Russi è in agguato, anche perchè mister Farneti spedisce in campo Saporetti che sfrutta il filtrante di Salomone per entrare in area e cercare il contatto con Landini che lo tocca causando il rigore. Dal dischetto Salomone è raggelante per Lo Fiego che non riesce ad intuire il tiro potente alla propria destra e deve raccogliere la palla in fondo alla rete. E’ il 2-2 decisivo. Negli ultimi minuti un evidente fallo di mano in area di un difensore del Russi non viene punito con il rigore per gli ospiti e i padroni di casa provano l’ultima offensiva in area, non trovando la rete della vittoria. Espulsi nel finale il mister dei locali Farneti e il direttore sportivo degli ospiti Miserocchi.

Tabellino

RUSSI-SANPAIMOLA 2-2 (p.t. 0-0)

Reti: 4’ Salomone (R), 5’ Bonavita (S), 26’ Bonavita (S), 39’ rig. Salomone (R).

Russi: Sarini, Benini, Bezzi, Ferretti, Gualandi, Rossi, Calderoni, Garavini, Amaducci, Salomone, Giunchi. A disp: Catalano, Guarino, Saporetti, Nisi, Brigliadori, Santomauro, Lamia, David, Nicolosi. All: Farneti

Sanpaimola: Lo Fiego, Mazza, Cerasuolo, Fiengo, Scala, Mazza, Landini, Derjai, Turrini, Bonavita, Colino, S.Alessandrini. A disp: Farina, Viola, Rossi, Ozuni, Y.El Bouhali, A.El Bouhali, Breuil, Carbone. All: Galamini

Arbitro: Zampini di Ravenna