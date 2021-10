Eccellenza, il Russi non sfonda il muro Savignanese: match a reti inviolate

Padroni di casa che non riescono a superare la Savignanese nonostante l'uomo in più dal 56esimo minuto

Finisce e reti inviolate il match di Eccellenza tra Russi e Savignanese. Padroni di casa che non riescono a superare la Savignanese nonostante l'uomo in più per dal 56esimo minuto, e mantengono la seconda posizione seppur con 4 punti di distacco dalla capolista Fya Riccione. Domenica prossima i ravennati cercheranno la vittoria sul campo del Sanpaimola.

La partita

Partono meglio i padroni di casa al 7’ con il contropiede condotto da Garavini che apre per Bezzi, il cross è

per Saporetti che in scivolata non arriva a spingere in rete. Al 19’ si portano in avanti gli ospiti: cross dalla destra di Battistini, raccoglie la sfera Osayande che calcia col piattone tra le braccia di Lombardi. Il Russi non ci sta e ci riprova: 27’ minuto, azione manovrata al limite dell’area ospite; Saporetti pensa al tiro, fa partire un destro a giro dal limite ma Fusconi non si fa sorprendere e compie un’ottima parata. Si conclude un primo tempo povero di occasioni.

All’11’ della ripresa l’episodio che può cambiare la partita: Rossi commette fallo, seconda ammonizione per

il terzino della Savignanese che finisce anticipatamente sotto la doccia. Forcing Russi che approfitta della superiorità numerica: al 15’ batti e ribatti al limite dell’area, arriva sul pallone Garavini con la botta mancina a fil di palo ma ancora un attentissimo Fusconi tiene in piedi i suoi. Al 39’, agli sgoccioli del match, cross di un vivacissimo Garavini; Saporetti ci mette la punta del piede, Fusconi fa il suo dovere e para. Poco dopo, al 42’, ancora Russi: angolo di Gadda, cross nel cuore dell’area, Saporetti devia ancora il pallone col destro ma nulla di fatto.

Persiste lo 0-0: ottimo punto guadagnato dalla Savignanese vista l’inferiorità numerica e Russi che termina il match col rammarico.

Tabellino

RUSSI: Lombardi, Benini, Ferrari (17’ st Martini), Gadda, Bungaja, Bertoni, Bolognesi, Garavini (48’ st Troncossi), Bezzi, Gualandi [17’ st Zannoni (35’ st Salomone)], Saporetti. A disposizione: Savini, Martini, Succi, Zannoni, Troncossi, Santomauro, Papa, Lamia, Salomone. All.: Orecchia Andrea

SAVIGNANESE: Fusconi, Battistini (8’ st Guidi), Rossi, Nicolini (35’ st Zammarchi), Varrella, Mazzarini, Zoffoli, Tola, Pacchioni (40’ st Muci), Turci, Osayande (37’ st Benincasa). A disposizione: Rossi, Santoro, Andreoli, Zammarchi, Guidi, Sbrighi, Benincasa, Toure, Muci. All.: Montanari Davide

Reti: -

Ammoniti: Gadda (R), Bertoni (R ), Ferrari (R ), Bungaja (R ), Rossi (S), Varrella (S), Benincasa (S)

Espulsi: Rossi (S)

Note: Rossi espulso per somma di ammonizioni

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T