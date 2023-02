Eccellenza, il Russi schiaccia la Comacchiese con un netto 3-0

Il Russi schiaccia 3-0 la Comacchiese e resta in terza posizione nel girone B di Eccellenza. Il ritorno di Gasperoni e Salomone fa la differenza ed è proprio quest’ultimo che impiega 25 minuti per portare avanti il Russi concludendo a rete un grande assist di Saporetti a scavalcare la difesa. Gli arancioni sempre pericolosi senza mai però essere concreti. Per il raddoppio si aspetta il 18' della ripresa con Gasperoni, che finalizza l’ottimo lancio di Salomone, spiazzando Farinelli che nulla può. Reazione d’orgoglio degli ospiti che provano ad impensierire Sarini con qualche cross senza però concretizzare nulla. Sul finale di tempo Salomone sigla la doppietta personale mettendo in cassaforte il risultato e riportando la vittoria ai padroni di casa. Il Russi atteso domenica prossima in casa del Sanpaimola che oggi non è sceso in campo perché rinviata la partita per neve. Comacchio rimane nella lotta salvezza nella speranza di agguantare un posto nei play-out.

Tabellino

RUSSI 3

COMACCHIESE 0

RUSSI: Sarini, Manara, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Guarino, Garavini, Gasperoni, Salomone (41’st Santomauro), Saporetti.

A disposizione: Catalano, Benini, Santomauro, Vittori, Mancini, Bertoni, Bezzi, Ferunaj, Nicolosi.

Allenatore: Farneti Oscar

COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Fantinuoli (1’st Angelini), Folegatti, Alberi, Albonetti (19’st Sorrentino), Centonze K. (25’st Tomasi), Schiavon, Bezzi (21’st Tedeschi), D’Amico (45’st Centonze M.), Neffati

A disposizione: Cottignoli, Grassi, Carli, Sorrentino, Angelini, Centonze M., Tomasi, Tedeschi, Bona.

Allenatore: Cavallari Oscar

Arbitro: Marco Casula di Ozieri

Reti: 25’pt Salomone, 18’st Gasperoni, 35’st Salomone

Note: Espulso Schiavon per doppia ammonizione

Ammoniti: Neffati, Bungaja, Schiavon, Salomone

Recupero: 1’pt, 3‘st