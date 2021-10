Il Russi liquida 3-0 il Classe e si porta in seconda posizione

Lo scontro d'alta quota tra Russi e Classe se lo aggiudicano i falchetti con un rotondo 3-0, e si posizionano secondi dietro alla capolista Fya Riccione. Nel prossimo turno gli arancioneri saranno ospiti dell'Alfonsine.

Cronaca del match

Il primo squillo è di marca arancione: al 7’, punizione dalla trequarti di Garavini su Salomone che spara alto col mancino. Ancora Russi, sei minuti dopo, questa volta col cross di Venturi dalla fascia sinistra per Bezzi che cerca la girata di testa, senza trovare lo specchio della porta. Momento chiave della partita al 29’ con il lancio di Martini in profondità Bezzi, il numero 11 del Russi entra in area e viene steso da Stefanelli: calcio di rigore e cartellino giallo per il portiere. Dal dischetto va Salomone, portiere spiazzato e 1-0 Russi. Al 48’, ultima occasione Russi con l’assist di Venturi per Salomone, conclusione da posizione defilatissima che sfiora la traversa e finisce sul fondo.

Nella ripresa si fa sentire il Classe, al 4’, con lo slalom di Santucci la cui conclusione finisce alta. Al 20’, punizione dai venti metri per il Russi, ma Stefanelli fa buona guardia con una parata bassa sulla conclusione di Garavini. Momento arancionero: al 34’ cross di Venturi dalla fascia destra, colpo di testa di Salomone che fa 2-0. Due minuti dopo, al 36’, brutto errore in disimpegno di Caidi che regala il pallone a Bezzi; a tu per tu con Stefanelli la piazza e non sbaglia: 3-0. Non c’è tempo per altre occasioni, finisce 3-0 tra Russi e Classe. Russi che torna secondo in classifica e rimette il Classe alle spalle.

Tabellino

RUSSI: Lombardi, Bungaja, Martini (41’ st Fato), Bolognesi [25’ pt Calderoni (25’ st Benini)], Succi, Bertoni, Ferretti (47’ st Papa), Garavini, Salomone, Venturi, Bezzi (44’ st Santomauro).

A disposizione: Savini, Benini, Ferrari, Fato, Troncossi, Santomauro, Calderoni, Lamia, Papa. All.: Orecchia Andrea

CLASSE: Stefanelli, Bottini (16’ st D’Urbano), Ferri (30’ st Frisari), Savelli, Bevitori, Caidi, Tavolieri, Pasi (40’ st

Parisi), Innocenti, Fogli (38’ st Balaj), Santucci.

A disposizione: Mengarelli, Santarelli, Frisari, D’Urbano, Filippi, Balaj, Parisi, Ricciardi, Ragazzini. All.: Matteucci Leonardo

Reti: 30’ pt Salomone (rig.), 34’ st Salomone, 36’ st Bezzi.

Ammoniti: Pasi (C), Stefanelli (C), Calderoni (R), Bungaja (R), Santomauro (R)

Espulsi: 42’ st Frisari (C)

Note:

Recupero: 3’ 1T, 6’ 2T