Calcio, il centrocampista Sabelli è il primo volto nuovo del Ravenna. Grazioli rinnova il contratto

Il Ravenna ha raggiunto l’accordo per l’arrivo in giallorosso del centrocampista Piergiorgio Sabelli, nato nel 1996 a Roma con alle spalle già 150 presenze in serie D, impreziosite da 12 reti e 6 assist. Può essere impiegato come mezz’ala o centrocampista centrale e in passato ha indossato le casacche di San Cesareo, Vis Artena e Trastevere. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze e 5 reti con l’Ostia Calcio. L’accordo verrà depositato il 1° luglio come da termini federali.

Sempre giovedì il club giallorosso comunica che è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto che vedrà Luca Grazioli ed il Ravenna insieme anche nella prossima stagione. Per il terzino destro classe 2002 cresciuto nel Chievo Verona si tratterà della seconda stagione in maglia giallorossa dopo quella 21-22 nella quale ha totalizzato 29 presenze in campionato con 4 assist. Le prime parole di Grazioli al rinnovo: “Giocare a Ravenna è stato un onore come prima esperienza in prima squadra. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta, mi sono trovato benissimo con la società e sono molto contento di giocare un’altra stagione con gli stessi colori. Forza Ravenna sempre!”.