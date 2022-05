Il Ravenna si fa rimontare e cade anche a San Mauro Pascoli: ora il primo posto è un miraggio

Un'altra giornataccia per il Ravenna, dopo lo 0-3 interno contro il Carpi. Mercoledì pomeriggio infatti i giallorossi vengono battuti 2-1 al "Macrelli" dalla Sammaurese, nonostante il gol di vantaggio e l'uomo in più guadagnati durante i primi 45'. Una sconfitta che ora rende un vero e proprio miraggio il sogno della vittoria del campionato. Il Rimini, impegnato a Carpi alle 18, in caso di vittoria si porterebbe a +9 a 3 giornate dalla fine, mettendo praticamente la parola "fine" alla lotta per il primo posto.

La partita

Dopo 5′ Adorni viene espulso per aver toccato il pallone con le mani fuori dalla sua area. Al posto suo entra subito Cheli, per proteggere i pali, ma comunque la compagine di mister Protti si ritrova in dieci uomini. Gli ospiti, dopo qualche minuto di assestamento, ne approfittano e passano grazie al goal del numero 10 Saporetti, abile a infilare Cheli su assist di Podestà (26′). La rete del vantaggio, ennesima conferma dell’indiscusso valore del capocannoniere del girone D di Serie D davanti al sammaurese Merlonghi (secondo miglior marcatore), non destabilizza però più di tanto la formazione di casa, che continua a fare la sua partita e, dopo un finale di frazione senza sofferenze e un intervallo motivante, alza il ritmo e perviene al pareggio a inizio ripresa.

È infatti il minuto 58 quando Camara impatta finalizzando al meglio una palombella di Gaiola in area. La Sammaurese vuole divertire il pubblico del Macrelli, non teme i rivali, che rimangono in dieci per il doppio giallo comminato a Calì, e nel finale accelera ancora. A sancire il prestigioso successo è Giannini, che viene atterrato in area e trasforma il conseguente rigore concesso dall’arbitro (86′).

Tabellino

SAMMAURESE-RAVENNA 2-1

SAMMAURESE: Adorni, Masini, Sabato, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Rosa (66′ Casadio), Asllani (71′ Giannini), Camara (71′ Scarponi), Sabba (6′ Cheli), Manara (66′ Bolognesi). A disp: Cheli, Gregorio, Gurini, Bolognesi, Casadio, Giannini, Scarponi, Bonafede, Merlonghi. All Protti

RAVENNA: Botti, Nagy, Antonini, Lussignoli, Calì, Saporetti, Podestà (71′ Campagna), Guidone, Prati, D’Orsi, Spinosa (71′ Mendicino). A disp: Menegatti, Mendicino, Andreani, Ercolani, Haruna, Campagna, Angelini, Belli. All Dossena

Marcatori: 26′ Saporetti, 58′ Camara, 86′ rig Giannini

Ammoniti: Benedetti, D’Orsi, Lussignoli

Espulsi: Adorni, Calì