Calcio femminile, il Ravenna torna da San Marino a mani vuote

La fortuna non sorride al Ravenna Women che nonostante il dominio territoriale torna dalla trasferta di San Marino con una sconfitta per 3 a 1. Un primo tempo molto bello da parte delle giallorosse che occupano bene gli spazi, pressano gli avversari e cercano la via del goal più volte senza esito. Rientro negli spogliatoi sotto di un goal di Tamburini che al 37' trafigge una Vicenzi non reattiva. Nel secondo tempo il Ravenna prova a far ancora la partita subendo le ripartenze degli attaccanti del San Marino. Due le occasioni che non trovano goal: con Barbaresi dalla distanza e con Burbassi. Al 15' su uno svarione di Giovagnoli è Barbieri ad insaccare per il 2 a 0. Cambio assetto tattico per le giallorosse con l’entrata di Candeloro (per Domi) e Scarpelli (per Mascia). Nel momento migliore per le leonesse arriva un pesante 3 a 0 su punizione di Bolognini che vede ancora una volta Vicenzi superata. Bella l’azione del Ravenna che trova il goal dalla bandiera al 44’ grazie a Scarpelli. Un Ravenna Women capace di creare ed imporre il suo gioco ma che esce sconfitto. Dopo la pausa è in arrivo il 16 ottobre a Ravenna la capolista Napoli.

Tabellino

San Marino - Ravenna: 3 – 1

Campo Sportivo Statale Acquaviva, Acquaviva - Rep. di San Marino

Reti: 36’ pt Tamburini, 15’ st Barbieri, 43’ st Bolognini (SM), 44’ st Scarpelli (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi, Domi (24’ st Candeloro), Carrer, Burbassi, Mariani Elisa, Mascia (34’ st Scarpelli), Mariani Elena, Giovagnoli, Raggi, Vicenzi

A disposizione: Gianesin, Casarasa, Carli

All. Massimo Ricci

SAN MARINO ACADEMY

Micciarelli, Bertolotti, Brambilla (9’ st Papaleo), Zito, Olivieri, Ladu, Gallina, Tamburini (9’ st Bolognini), Abouziane (31’ st Accornero), Marengoni, Barbieri. A disposizione: Montalti, Menin, Larenza, Amaduzzi, Montanari, Desiati

All. Giulia Domenichetti

Ammonite: Bertolotti (SM), Papaleo (SM), Zito (SM), Candeloro (RA), Mascia (RA)