Eccellenza, Russi ko: il pass per i playoff se lo aggiudica il Victor San Marino

Niente da fare, il Russi chiude il campionato di Eccellenza al terzo posto e va in vacanza. Contro il Victor San Marino serviva una vittoria (ma vista la contemporanea sconfitta della Savignanese sarebbe bastato anche un pareggio) per chiudere da vicecapolista e giocarsi quindi i playoff. Ma domenica pomeriggio la formazione sammarinese vince di misura e si aggiudica il pass per gli spareggi.

Cronaca del match

A iniziare meglio sono gli ospiti che creano la prima occasione sfruttando un’incertezza difensiva: Barone a tu per tu con Lombardi non inquadra lo specchio. Il Russi spinto da un grande pubblico si fa in avanti al 13’, ma la conclusione di Bezzi viene inghiottita da Pazzini. Dieci minuti più tardi, Salomone imbuca Saporetti che manca l’aggancio; dalle retrovie arriva Venturi che calcia di prima intenzione tra le braccia del portiere sammarinese. Minuto 28: Zabre, appena entrato, sguscia dalla morsa dei difensori arancioneri e mette il pallone alle spalle di Lombardi per lo 0-1. Al 33’ area affollata per un calcio di punizione di Garavini che Saporetti devia sulla traversa. Episodio che potrebbe svoltare il match al 35’, quando il direttore di gara decide di ammonire per la seconda volta Greco, costretto ad abbandonare il campo e lasciare i suoi compagni in dieci.

Nella ripresa è forcing arancionero. Già al 2’ il Russi si fa pericoloso: Saporetti colpisce il palo di testa, la sfera resta in area ma nessuno riesce a spingerla in rete. Al 18’ Venturi dalla trequarti serve capitan Salomone che si coordina ma calcia sul fondo. Quattro minuti più tardi è Bezzi a cercare la rete sorprendendo Pazzini sul primo palo, ma il portiere sammarinese fa buona guardia. Al 28’ minuto Garavini scodella a centro area, Saporetti fa la torre per Salomone che calcia forte rasoterra ma Pazzini toglie il pallone dall’angolino basso con una prodezza. Nei dieci minuti finale il copione è sempre il medesimo: Russi in avanti che crea l’ultima vera e propria occasione con il solito Salomone che calcia a botta sicura dal limite dell’area ma Pazzini dice ancora di no. Termina 0-1 al Bucci in favore del San Marino, che accede alla fase successiva. Fuori Russi (terzo) e Savignanese (quarta) sconfitta per 1-2 dal Sanpaimola.

Tabellino

RUSSI: Lombardi, Benini, Ferrari, Ferretti, Bungaja, Bolognesi, Bezzi, Garavini, Salomone, Venturi, Saporetti. A disposizione: Savini, Succi, Papa, Fato, Santomauro, Lamia, Calderoni, Zannoni, Tunde. All.: Orecchia Andrea

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Greco, Boccioletti, Barone, Pedrazzini (7’ pt Pastorelli), De Queiroz, Morelli, Santoni, Carrer (19’ pt Zabre), Ambrosini, Albonetti (40’ st Gaudenzi). A disposizione: Battistini, Guglielmi, Pastorelli, Gaudenzi, Michelucci, Rosti, Sapori, Zabre, Del Prete. All.: D’Amore Gianni Domenico

Reti: 28’ pt Zabre.

Ammoniti: Greco (S), Bungaja (R), Orecchia (R), Benini (R), Pastorelli (S), Ferrari (R), Barone (S), Ambrosini

(S), Pazzini (S).

Espulsi: Greco (S).

Note: Espulso Greco al 35’ per doppia ammonizione.

Recupero: 4’ 1T, 4’ 2T.