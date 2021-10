Il Sanpaimola a caccia di punti nel Bolognese, scontro diretto nell'anticipo di sabato sera

La gara di sabato sera a Borgo Tossignano tra la Valsanterno ed il Sanpaimola è un primo scontro diretto molto importante per entrambe le squadre che, attualmente, occupano la fascia in fondo alla classifica. Due pareggi per i padroni di casa di mister Gian Carlo Felice, l’ultimo dei quali nell’ultimo turno al “Morgagni” di Forlì contro il Ronco Cava (0-0).

E’, invece, relegato al primo turno di campionato il ricordo dell’unico punto guadagnato in classifica dai ragazzi di mister Tinti che ottennero un buon 2-2 a Castiglione di Ravenna contro il Del Duca Grama. Per via di tutto questo, la gara di Borgo Tossignano assume contorni ancora più interessanti e “vitali” per la classifica dei ravennati.