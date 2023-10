Eccellenza, con due rigori il Sanpiamola ribalta il Masi Torello e torna alla vittoria

E’ festa grande al 90’ per il Sanpaimola che torna a festeggiare un successo in campionato, superando in rimonta 2-1 un forte Masi Torello. La squadra di Voghiera scappa avanti con la rete di Molossi al 13’, ma i locali riescono ad impattare e superare gli ospiti nel giro di 3’ minuti a inizio ripresa con i due rigori trasformati da Bonavita e Derjai. Partita ricca di emozioni, giocata a ritmo alto, con tanti capovolgimenti di fronte e parecchie ripartenze che hanno divertito il pubblico sugli spalti del “Buscaroli”.

La partita

Nel primo quarto d’ora in campo si vede solo il Masi Torello che va alla conclusione tre volte in 4 minuti: prima è Bonenti che tira centralmente, con facile parata di Mordenti; quindi, al 13’, su lungo rinvio del portiere Campi, Fregnani aggancia sui 20 metri ed infila il filtrante per Molossi che penetra in velocità, mettendo in ginocchio la difesa e il portiere di casa con il gol del vantaggio (0-1); infine è Vanzini a calciare (con poca forza) dal limite, su bel lancio di Medi sulla sinistra. L’iniziativa di Bezzi sul vertice sinistro dell’area ospite mette solo spavento agli ospiti, perché il suo diagonale è ben controllato da Campi. Il nuovo attaccante di casa ci prova insistentemente più volte: è clamorosa l’occasione al 24’, con una bella girata di controbalzo che si schianta sul palo alla sinistra di Campi. Sempre Bezzi calcia alto di poco la girata al volo su passaggio rasoterra dalla destra di Venturi, due minuti dopo. Al 32’ Medi alza il lancio lungo sulla sinistra a scavalcare la linea difensiva dei locali, pescando Vanzini che stoppa, entra in area e spiazza Mordenti, ma al momento del gol del raddoppio degli ospiti, il trio arbitrale fischia il fuorigioco. Scampato il pericolo, il Sanpaimola si rigetta in attacco con Bizzini che di testa a pochi passi da Campi non riesce a beffare il portiere ospite.

Al cambio campo, il ritmo si alza e l’inerzia passa nelle mani dei padroni di casa che costringono gli avversari nella propria metà campo. E’ subito El Ghazali a far venire i brividi agli emiliani, dopo azione prodigiosa in area di Bonavita che pesca il compagno con un assist da applausi: il tiro ravvicinato è centrale e Campi si salva. Al 58’ la partita registra un altro scossone, grazie ad una penetrazione dalla destra di Bonavita che viene steso a pochi metri dalla porta: è rigore e lo stesso bomber spiazza Campi dal dischetto per il pareggio 1-1. Ora la pressione del Sanpaimola è fortissima e favorisce la rete del vantaggio che nasce da un lancio lungo di Dejai che pesca a metà campo Bonavita che spedisce in porta Bezzi sulla sinistra, ma l’attaccante viene platealmente “placcato” da Valesani, per un altro rigore sacrosanto ed indiscutibile. Dal dischetto si presenta Matteo Derjai che realizza il 2-1 che sarà decisivo. E’ la prima rete in campionato senza la firma di Bonavita che si “accontenta” dell’assist. Derjai ci prende gusto e tenta un Derjai ci prende gusto e tenta il tiro, senza fortuna. Al 94’, sull’ultima punizione di Maione, con tutti i giocatori di movimento in area, Derjai libera di testa e l’arbitro manda tutti sotto la doccia. La partita del prossimo turno, Pietracuta-Sanpaimola, in programma per domenica 15 ottobre è stata rinviata a data da destinarsi per la contemporanea convocazione di alcuni calciatori del Pietracuta con la nazionale di San Marino.

Tabellino

SANPAIMOLA-MASI TORELLO 2-1 (p.t. 0-1)

Reti: 13’ Molossi (M), 59’ rig. Bonavita (S), 62’ rig. Derjai (S)

Sanpaimola: Mordenti, Landini, Togni, Derjai, Bizzini, Succi, Turrini (79’ Fusari), El Ghazali, Bonavita, Venturi (92’ Sabbioni), Bezzi (90’ Fisconi). A disp: Xhija, Raffuzzi, Vecchi, Arrouby, Venturoli, Bugani. All: Orecchia

Masi Torello: Campi, Valesani, Medi, Molossi, Di Bari, Nappi, Bonenti (79’ Righetti), Fregnani (76’ Salonia), Cazzadore (63’ Maione), Grimandi (87’ Toffano), Vanzini. A disp: Battara, Costati, Quarella, Bellisi, Lolli. All: Galletti

Arbitro: sig. Bragagnolo di Castelfranco Veneto (TV)

Note: espulso 79’ Nappi (M) per doppia ammonizione