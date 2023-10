Coppa Italia Eccellenza, il Sanpaimola supera la Reno e si qualifica ai quarti di finale

Finalmente una buona notizia per il Sanpaimola che, nel terzo turno di Coppa Italia del girone 7, supera 1-0 la Reno Centese, bissando il successo sul Medicina Fossatone. I giallorossoblu conquistano, dunque, la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. E’ Venturoli a confermarsi l’uomo di Coppa, dopo la rete del 2-0 che chiuse il match contro il Medicina Fossatone.

La partita

Al 5’ Sanpaimola avanti 1-0 grazie proprio ad un’ottima intuizione di Venturoli che beffa il portiere Antonini e il marcatore diretto al termine di un’azione prolungata dei padroni di casa: da due passi, sul cross a filo d’erba di Arrouby dalla sinistra, il giovane fantasista locale appoggia in rete il gol che varrà i 3 punti e la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia. All’8’ Raffuzzi pennella un bel cross sempre da sinistra, ma Venturoli è in fuorigioco millimetrico, seppur anticipato dal difensore. Al 12’ Fusari svetta di testa sulla riga dell’area piccola, ma la palla esce alla destra del portiere. Sono poche le sortite offensive del Reno, la prima importante arriva al 23’ quando sugli sviluppi di un angolo dalla destra, Frati calcia da lontano alzando la mira sopra alla traversa. Al 27’, dopo un’interminabile azione offensiva del Sanpaimola, Raffuzzi tenta il tiro da fuori area, ma svirgola l’impatto con la palla e non impensierisce Antonini. Arrouby e Graci cercano di mettere sotto pressione gli ospiti che, però, restano sempre molto “coperti”, senza lasciare spazi. E, di tanto in tanto, cerca pure di far male, come al 37’ con il tiro alto di Frati. Il primo tempo si chiude con le conclusioni da fuori di Bugani e Raffuzzi che non portano al raddoppio.

Al cambio campo, la prima azione importante la crea ancora Arrouby, sempre sulla sinistra: l’attaccante entra in area e scarica sul ben posizionato Fusari, ma il tiro è ribattuto da un bell’intervento di Antonini. Al minuto 14’, sono ben 4 le sostituzioni volute da mister Orecchia che mette in campo tutti i giocatori di movimento a disposizione in panchina: in una squadra in cui il più “anziano” tra i titolari è El Ghazali classe 2002, entrano in campo tutti ragazzi del biennio 2005-2006, quindi, l’ultima mezzora i padroni di casa li affrontano con 5 calciatori del 2005, 4 del 2006, oltre al portiere Xhija (2004) e Vecchi (2003). Altra scelta vincente per lo staff tecnico che premia la linea verde, nonostante le tante defezioni registrate in estate.

Al 19’, subito prima di far spazio a Ghinassi, tira bene di contro balzo sinistro, sfiorando un gol spettacolare, ma la palla sfiora il palo. Al 27’ Zambaletti punta in maniera decisa l’avversario sulla destra, ma appena entrato in area perde il contrasto al momento del tiro da buona posizione. Nell’azione successiva è Centofanti a cercare l’eurogol con una rovesciata in area, ma Marin Xhija è attento. Cepa al 31’ entra in area ma scivola al momento del dribbling su Raffini. Al 33’ bel sinistro in girata dal limite dell’area di Zambaletti che viene bloccato in presa alta da Antonini. Nella ripartenza, Leone entra in area e chiede il fallo di mano su un doppio contrasto dei difensori locali, ma l’arbitro lascia correre. Al 36’ Fallone non aggancia ad un metro da Xhija un crossa dalla sinistra. Al 43’ Vecchi mette una palla tesa in area ma Arrouby non riesce a concludere verso la porta. Dopo la punizione di Albonetti che non porta al raddoppio del Sanpaimola, non accade, in pratica, più nulla di rilevante. Finisce sull’1-0 con rete di Venturelli al 5’ del primo tempo.

Tabellino

SANPAIMOLA-RENO 1-0 (p.t. 1-0)

Rete: 5’ Venturoli (S)

Sanpaimola: Xhija, Vecchi, Raffuzzi (65’ Ghinassi), Bugani, Bizzini (59’ Raffini), Fusari, Graci (59’ Brighi), El Ghazali (59’ Albonetti), Fisconi (59’ Zambaletti), Arrouby, Venturoli. A disp: Ferrini. All: Orecchia

Reno: Antonini, Felloni (88’ Campanini), Leone, Tassinari, Frati, Bezzi, Casadei, Centofanti, Fallone, Cepa (88’ Morad), Gianelli (83’ Sciarra). A disp: Miserocchi, Venuti. All: Ortolani

Arbitro: sig. Giorgini di Cesena