L'Alfonsine non si presenta, vittoria a tavolino per il Sanpaimola

L'Alfonsine non si presenta in campo e per il Sanpaimola arriva la vittoria a tavolino che lascia l’amaro in bocca per una situazione davvero incresciosa, che nulla ha a che fare con lo sport. Rispettando le procedure imposte dal regolamento, con tanto di attesa a bordo campo insieme alla terna arbitrale, la sentenza non può che essere il risultato deciso a tavolino con il 3-0 per i giallorossoblu.

Tale risultato, che sarebbe stato preferibile (se non altro, per onorare la categoria) conquistare sul campo, propone il Sanpaimola, per la prima volta in stagione, nella zona alta della classifica: con 18 punti in cassaforte, la squadra di mister Marco Tinti raggiunge San Marino e Diegaro e, contestualmente, il 5° posto in graduatoria, a 3 punti dal Cava Ronco. Domenica 5 dicembre, alle ore 14,30, ultima sfida del girone di andata, al “Buscaroli” di Conselice contro la Savignanese, formazione che insegue in classifica a due lunghezze e che arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo per il successo interno 1-0 contro il Victor San Marino.