Eccellenza, blitz del Sanpaimola a Borgo Tossignano: decide il solito Bonavita

Un gol di Bonavita a 10' dalla fine permette al Sanpaimola di battere a domicilio la Valsanterno. Si tratta della diciannovesima rete in campionato del bomber, che permette ai giallorossoblù di restare quarti a -2 dal Russi e mantenere l'ambizione del secondo posto, attualmente in mano al Progresso. Nella gara di sabato si rendono pericolosi i padroni di casa con Tonini e Simone, ma Baldani nega il gol. Grande occasione per gli ospiti al 27', quando Simone Alessandrini manca lo specchio della porta su cross di Turrini. Al 73' Bonavita sfiora la rete in acrobazia, che arriva al minuto 81 quando il bomber anticipa il portiere di casa su cross di Sabbioni e permette ai suoi di espugnare il campo di Borgo Tossignano.