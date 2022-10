Bonavita regala i 3 punti al Sanpaimola contro il Bentivoglio firmando una doppietta

Vince 2-0 contro il Bentivoglio e convince il Sanpaimola, che si ritrova al 3° posto ad un solo punto dalla Savignanese e al pari del Medicina Fossatone, formazione contro cui giocherà domenica 23 ottobre, in trasferta allo stadio “Bambi”. Una bella partita al “Buscaroli”: con una prestazione di ottima fattura, i giallorossoblu dominano il match contro la neopromossa Bentivoglio, comandando il gioco per 90’. E’ un altro “Bonavita Show” quello registrato davanti ad una tribuna strapiena (nonostante la seguitissima diretta streaming): il bomber firma l’ennesima doppietta della sua stagione volando (con 9 reti realizzate) in vetta alla classifica cannonieri del girone B e al 2° posto assoluto tra i due gironi, dietro alle 10 reti di Alessandro Minasola del Nibbiano & Valtidone. Grande festa per lui, anche a fine partita. La sua prestazione è, come spesso accade, la punta di diamante del lavoro della squadra, con Scala motorino inesauribile, il trio M.Alessandrini, A.El Bouhali e Breuil a mulinare gioco, dietro agli attaccanti. In porta Lo Fiego non fa mai un errore e rischia in pochi casi di subire gol, anche grazie alla difesa guidata da Landini. Con Matteo Derjai che dal centro dell’attacco passa a dominare al centro della difesa, senza disdegnare il suo senso del gol con una punizione splendida parata in maniera eccezionale da Farinella sullo 0-0. Insomma, è un bel vedere il Sanpaimola griffato Galamini per l’occasione (a mister Orecchia la squalifica scadeva proprio lo stesso giorno della gara).

La partita

Il Bentivoglio imposta il match sulla difensiva, partendo dal basso, con il portiere spesso coinvolto nel lancio lungo a scavalcare il centrocampo. La squadra ospite, che tiene in panchina inizialmente Grimandi e Sansonetti i suoi capocannonieri stagionali, prova a pungere in contropiede senza, però, trovare tante occasioni in ripartenza. Al 13’ prima occasione con azione incontenibile sulla destra di Bonavita che semina il panico in area bolognese prima di cogliere il palo alla sinistra di Farinella. Tre minuti dopo è Fratangelo a farsi ribattere il tiro in area da Lo Fiego, mentre al 20’ finisce alta la conclusione di El Bouhali. Al 26’ la già citata punizione frontale da fuori area di Derjai che vede la respinta di puro intuito di Farinella che toglie la palla dall’incrocio dei pali. Al 28’ S.Alessandrini infila l’assist in area per Bonavita ma è ancora Farinella a metterci una pezza in uscita. E’ un buon momento per il Sanpaimola che chiude nella propria metà campo gli ospiti. E come un vecchio saggio predica in tribuna, ormai il gol “è maturo”. Sulla destra S.Alessandrini è incontenibile anche grazie alle sovrapposizioni di Viola: da un cross della mezzala, il difensore Di Sisto rischia qualcosa deviando di testa in calcio d’angolo. Dalla bandierina M.Alessandrini pesca libera sul primo palo Federico Bonavita che gira al volo di sinistro sul primo palo. E’ la rete che sblocca la partita con il vantaggio giallorossoblu. Al 34’ S.Alessandrini effettua un tiro-cross dalla sinistra, ma la palla attraversa velenosamente tutta l’area piccola con ben 8 uomini che la sfiorano, finendo in calcio d’angolo dall’altra parte. Il primo tempo si conclude con le conclusioni di A.El Bouhali da una parte e di Bonenti dall’altra. Anche se sono i tiri di Bonavita (alto) e Scala (rasoiata dai 25 metri fuori di poco) a spegnere i primi 45’.

La ripresa si apre con Bonavita vicinissimo al raddoppio con un tiro alto al 1 minuto di gioco, mentre al 4’ è ancora il difensore Bonenti a sfiorare il pareggio, ma Lo Fiego è attento. Per gli ospiti, all’intervallo, entra Grimandi, uno dei due bomber, alla ricerca della rete che varrebbe l’1-1. Al 5’ Bonavita va in progressione sulla destra per poi servire al centro il rimorchio di Scala, ma Farinella è ben piazzato. Nell’azione successiva, S.Alessandrini trova un varco sulla sinistra entrando in area per piazzare il tiro a giro, ma a portiere battuto è l’interno dell’incrocio dei pali a respingere la palla, mentre sulla ribattuta Breuil sfiora il palo alla sinistra di Farinella. E’ un ottimo momento per i padroni di casa che spingono sull’acceleratore per chiudere il match con la rete del raddoppio, ma con poca fortuna. Come al 9’ quando Scala si invola sulla destra per favorire il tiro di A.El Bouhali ma il suo tiro è alto. Ma al 13’ un’azione spettacolare tutta di prima degli attaccanti ospiti manda al tiro nell’area piccola Margotta che si fa neutralizzare la conclusione da Lo Fiego. Duello che si ripete con lo stesso esito 3 minuti dopo. Al 19’ Bonavita cade in area su un contrasto sugli sviluppi di una punizione, ma per l’arbitro (che per tutto il match fischia “all’inglese”) non ci sono gli estremi per il rigore. Al 23’ un’azione in velocità sulla destra per il Sanpaimola che vede i tocchi di prima di Scala, S.Alessandrini e Breuil sul cui cross teso non arriva lo stesso S.Alessandrini per questione di centimetri. Si arriva tutto d’un fiato al 28’ quando capitan S.Alessandrini lancia a campo aperto Bonavita lasciato colpevolmente solo dalla difesa ospite: il bomber aggancia, entra in area e beffa Farinella in uscita. E’ il 2-0 che chiude di fatto la contesa. Pochi minuti dopo Grazia deve abbandonare il campo per un risentimento muscolare, ma mister Galletti ha già effettuato le 5 sostituzioni, quindi il Bentivoglio gioca l’ultimo quarto d’ora con l’uomo in meno. Ma non gioca affatto male, anzi, con molta spinta (emotiva, per lo più) alla ricerca del gol della bandiera. Ma il risultato non cambia più, nemmeno dopo le ultime occasioni per Y.El Bouhali e Bonavita negli ultimi scampoli di gara.

Tabellino

SANPAIMOLA-BENTIVOGLIO 2-0 (p.t. 1-0)

Reti: 30’ Bonavita (S), 73’ Bonavita (S)

Sanpaimola: Lo Fiego, Landini, Viola (58’ Mazza), A.El Bouhali (77’ Turrini), Cerasuolo, M.Alessandrini, Scala (83’ Ozuni), Breuil (72’ Y.El Bouhali), Derjai, Bonavita, S.Alessandrini. A disp: Farina, Fiengo, Rossi, Colino, Carbone. All: Galamini

Bentivoglio: Farinella, D’Errico (66’ Boschini), Bonenti, Battaglia, Di Sisto (75’ Pressato), Neri, Vianello (46’ Grimandi), Colle, Fratangelo (66’ Sansonetti), Grazia, Manieri (55’ Margotta). All: Galletti

Arbitro: sig. Zampa di Cesena