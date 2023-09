Doppietta di Bonavita che decide la partita allo scadere: prima vittoria in campionato per il Sanpaimola

E’ festa, festa grande per il Sanpaimola che, finalmente, si sblocca anche in campionato contro il Bentivoglio, dopo aver vinto in Coppa Italia in settimana. E non poteva che essere bomber Federico Bonavita a firmare le prime reti dei giallorossoblu in stagione: rigore nel primo tempo e gol del raddoppio da vero falco dell’area a tempo scaduto per il capocannoniere dell’ultimo campionato. Vittoria meritata per una squadra che nelle prime tre giornate ha guadagnato molto meno di quanto prodotto in campo: la zampata di Bonavita spazza via, in un colpo solo, il momento negativo dal punto di vista dei risultati, rilanciando il Sanpaimola in classifica. Una classifica assolutamente corta, che vede primeggiare solitario il Granamica a quota 10, davanti al terzetto Pietracuta, Russi e Sasso Marconi.

La partita

La gara contro il Bentivoglio si mette subito in discesa per il Sanpaimola che, al culmine di un inizio piuttosto offensivo, guadagna un calcio di rigore con Venturi che, con la “10” sulle spalle, si inventa un buon gioco di gambe in area sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra di Togni e subisce il contrasto scomposto di Monducci: per l’arbitro Allkanjari non ci sono dubbi, nonostante le reiterate ed evidenti proteste dei rossoblu. Dagli 11 metri Bonavita spiazza completamente Sammarchi e porta in vantaggio (per la prima volta in stagione) la sua squadra, seguito dal boato del numeroso pubblico sugli spalti. Il Sanpaimola mantiene il pallino del gioco e continua a presidiare la metà campo ospite: al 33’ Derjai colpisce al volo, da fuori area, su calcio d’angolo dalla destra, ma la palla è ben controllata da Sammarchi. Al 40’, un presunto tocco di mano di Togni nella propria area, suscita veementi proteste soprattutto della panchina ospite, tant’è che mister Gelli incassa il cartellino rosso per proteste. Succede poco altro nella prima frazione, a parte una folata offensiva del Bentivoglio sulla destra con il cross di Mantovani che viene spinto in gol dal colpo di testa di Callegari. L’intervento del guardalinee, però, annulla per fuorigioco la rete del pareggio, anche in questa occasione tra le proteste degli ospiti. L’intervallo evidentemente aiuta a calmare gli animi.

In avvio di ripresa, parte forte il Bentivoglio che all’11’ spreca una doppia clamorosa occasione: in piena mischia, Matta ha l’abilità di ritagliarsi lo spazio per un gran tiro che, però, si schianta sulla traversa e, sulla ribattuta, è fenomenale Xhija ad allungarsi in tuffo sulla destra sul colpo a botta sicura dall’area piccola di De Brasi. Anche questa occasione è macchiata dalle pesanti proteste di tanti rossoblu, ma l’arbitro non vede alcuna irregolarità nei contrasti in area. Cambia il punteggio al 25’ con il rigore di Matta. Canova scambia al limite dell’area con Caruso e, al momento del tiro, viene atterrato da un intervento fuori equilibrio del nuovo entrato Venturoli che resta poi a terra per un piccolo infortunio. Dal dischetto l’attaccante Riccardo Matta supera Marin Xhija per il pareggio 1-1. Inizia, a quel punto, un vero e proprio assedio del Sanpaimola con i giallorossoblu che vogliono a tutti i costi portare a casa i primi 3 punti della stagione. E’ un vero e proprio arrembaggio quello dei padroni di casa che “vivono” costantemente nella metà campo avversaria. L’attacco, però, è lungamente infruttuoso, anche perché Sammarchi non corre grossi rischi, nonostante la pressione. Anzi è Barattini, al 29’, a tentare di sorprendere Xhija, senza creare patemi all’estremo difensore (che si è ben disimpegnato nella sostituzione dello squalificato Mordenti). Ai ragazzi di mister Orecchia manca il guizzo vincente. Come quando, al 35’, Bonavita si fa spazio dalle parti del dischetto per girare verso la porta: a Sammarchi spiazzato è l’intervento di Bartolucci in tuffo a deviare in angolo. O come al 41’, quando una percussione in area palla al piede di Fusari libera il tiro in diagonale di Venturoli, con la palla che esce alla sinistra del portiere. O come al 43’, quando Togni riesce a tirare in mezzo alla mischia una palla che Sammarchi controlla in tuffo. O come al 44’, quando Bonavita prova a mettersi in proprio con un tiro in diagonale, ben neutralizzato dal portiere. Poi appena dopo il 90’, Fisconi e El Ghazali creano una bella azione sulla destra con il filtrante in area che trova la zampata d’oro di Federico Bonavita che, giustamente, festeggia in grande stile. Perché è un gol che vale doppio, perché dimostra che il Sanpaimola non molla mai, perché è la prima doppietta in questa stagione del bomber di casa. Non c’è tempo per registrare altre occasioni: al triplice fischio festeggiano i giallorossoblu che mettono in cassaforte i primi 3 punti della propria classifica.

Tabellino

SANPAIMOLA-BENTIVOGLIO 2-1 (p.t. 1-0)

Reti: 19’ rig. Bonavita (S), 70’ rig. Matta (B), 93’ Bonavita (S)

Sanpaimola: Marin, Vecchi, Togni, Sabbioni (46’ Fusari), Derjai, Landini, Turrini (77’ Fisconi), Graci (64’ Venturoli), Bonavita, Venturi, Bezzi (54’ El Ghazali). A disp: Cornacchia, Raffuzzi, Rossi, Bizzini, Bugani. All: Orecchia

Bentivoglio: Sammarchi, Bartolucci, Colle (52’ Barattini), Canova, Greco, De Brasi (64’ Caruso), Monducci, Mignani, Matta (85’ Balboni), Callegari, Mantovani. A disp: Cocchi, Bonandin, Sbriglia, Caprino, Parmeggiani, Vacchi. All: Gelli

Arbitro: Allkanjari di Rimini

Note: espulso 40’ Gelli (mister Bentivoglio)