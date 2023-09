Eccellenza, il Sanpaimola vuole strappare al Bentivoglio i primi punti in campionato

Il Sanpaimola torna in campo dopo l’ottimo turno di Coppa Italia con cui ha conquistato il primo successo e i primi gol in gare ufficiali nella stagione 2023/2024 (derby contro Medicina Fossatone 2-0, gol di Graci e Venturoli). I giallorossoblu devono rientrare, però, in clima campionato, perché è necessario risollevare una situazione piuttosto grigia dopo le prime 3 battute d’arresto consecutive contro Granamica, Diegaro e Gambettola: troppe le 7 reti incassate, di cui 5 in trasferta; troppo poco lo 0 nella casella delle reti segnate in campionato. A livello di risultati, avvio ancor più disastroso rispetto a quello del Sanpaimola per i bolognesi: dopo due giornate, i ragazzi di mister Gelli raccolsero due pesanti ko contro Cava Ronco (1-4 in casa, gol di gol di Canova) e Russi (0-5 in Romagna). Il tutto, però, ridimensionato dalla convincente vittoria 3-2 nell’ultimo turno casalingo contro Castenaso, grazie ai sigilli di Callegari, Matta e Mantovani.

Bentivoglio è una squadra ostica, difficilmente gestibile se viene lasciata al comando delle operazioni: sarà, dunque, fondamentale per il Sanpaimola imporre il proprio gioco fin dalle prime battute, alla ricerca del primo gol in campionato e di una prestazione convincente, al di sopra di eventuali episodi sfortunati. Palla al centro alle ore 15,30.