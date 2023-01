Succede tutto nella ripresa: doppietta di Bonavita, ma tra Sanpaimola e Cava Ronco è pareggio

Finisce in pareggio la sfida di Eccellenza tra Sanpaimola e Cava Ronco, due reti a testa tutte nella ripresa. Primo punto del 2023 per il Sanpaimola, dunque, che ritrova un (mezzo) sorriso, dopo lo scivolone inattesa di Granarolo contro il Granamica. Con il San Marino ed il Russi vittoriosi, c’è da sottolineare l’aggancio a quota 44 del Progresso che sarà, tra l’altro, il prossimo avversario di Alessandrini e compagni domenica 22 gennaio. Sarà certamente una gara ricca di spunti di interesse e di valore tecnico, oltre che di classifica.

Tabellino

Dopo una prima fase di “studio” tra le due squadre è il Sanpaimola a metter per prima la testa nell’area avversaria al 16’, con Derjai che appoggia di testa verso il dischetto dove Bonavita tenta la rovesciata, sbagliando mira. Qualche minuto dopo anche il bel colpo di testa di Melandri termina a lato alla destra del portiere Lofiego. Attorno al 25’, poi, sono i padroni di casa a sfiorare il gol in due occasioni nitide: Derjai (tornato al centro dell’attacco) riceve palla dalla destra da Landini e, dai 25 metri, tenta la conclusione che viene respinta solamente da un grande tuffo di Carroli; quindi è Bonavita, su cross dalla sinistra, a tentare la deviazione di testa, sfiorando il palo alla sinistra del palo. Nel finale del tempo sono i forlivesi a spingere con maggior convinzione con Spighi che, al 31’, non riesce a superare Lofiego su cross rasoterra dalla destra, mentre al 35’ l’azione che rischia di sconvolgere la narrazione del match: sulla destra, la cavalcata della mezzala Spighi che resiste ad un paio di contrasti e, a pochi passi da Lofiego in uscita, appoggia al “rimorchio” di Parlanti che tira a botta sicura trovando la respinta di Fabio Succi sulla linea di porta. Per l’arbitro Roli è rigore netto e relativa espulsione diretta per Succi. Dal dischetto Grazhdani spiazza Lofiego, ma allarga troppo e la palla termina oltre il palo alla destra del portiere locale. Si resta sullo 0-0, ma il Sanpaimola deve rivoluzionare il piano partita con l’uomo in meno.

La ripresa si apre con un’azione personale in area di Bonavita che viene atterrato grossolanamente dal difensore centrale Sango: l’arbitro indica il dischetto ed il sinistro del bomber non perdona per l’1-0 Sanpaimola. Con la sua rete numero 15, Federico Bonavita si scrolla di dosso un po’ di ruggine: non segnava (sempre su rigore) dal 4 dicembre 2022, nel 3-1 casalingo al Castenaso. La squadra di casa, però, non riesce ad esprimere quella superiorità nel gioco che la classifica sottolinea e gli ospiti spingono alla ricerca dell’immediato pareggio: dopo un bolide rasoterra di Rabiti (al 16’), uscito di poco alla sinistra di Lofiego, la doccia fredda per i padroni di casa. Al 18’ il neo-entrato Stucchi entra di potenza in area centralmente e scaglia un altro bolide su cui Lofiego compie una prodezza, ma sulla ribattuta, il più lesto ad intervenire è Fornaciari che sigla il gol dell’1-1. Ma la spinta degli ospiti prosegue e al 20’ Spighi inventa un’altra folata sulla destra conclusa con l’assist per Grazhdani che a due passi dal secondo palo segna, ma il guardalinee alza la bandierina per il fuorigioco che annulla la rete. Lo stesso Grazhdani alla mezzora mette sotto scacco la difesa locale con un tiro in diagonale che esce alla destra di Lofiego. Il Sanpaimola, sulla successiva rimessa dal fondo, pasticcia non riuscendo a ripartire in maniera adeguata e, probabilmente a causa di un fallo sulla trequarti, perde il controllo della palla che viene intercettata dal nuovo entrato Guiebre che non ci pensa troppo e scaglia un gran tiro dal limite dell’area che beffa Lofiego per il vantaggio del Cava Ronco (1-2). Scioccati dallo svantaggio i giallorossoblu provano a ricaricare le pile ed attaccano a testa bassa. Al 37’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo sulla destra, Turrini dal vertice dell’area alza la testa e cerca e trova la testa di Federico Bonavita che, da vero bomber di razza, colpisce forte sotto all’incrocio superando Carroli per il gol del definitivo 2-2. E’ il gol numero 16 della stagione di Bonavita che rilancia la corsa al titolo di capocannoniere, ad una sola rete da Salomone del Russi.

Tabellino

SANPAIMOLA-CAVA RONCO 2-2 (p.t. 0-0)

Reti: rig. 52’ Bonavita (S), 63’ Fornaciari (C), 78’ Guiebre (C), 83’ Bonavita (S)

Sanpaimola: Lofiego, Landini, Fiengo, Sabbioni, Raccagni, Succi, Y.El Bouhali, A.El Bouhali, Bonavita, Derjai, S.Alessandrini. A disp: Farina, Brighi, Mazza, Scala, Turrini, Venturoli, Di Gioi, Fisconi, Carbone. All: Orecchia

Cava Ronco: Carroli, Bellavista, Delvecchio, Fornaciari, Sango, Melandri, Spighi, Rabiti, Grazhdani, Lombardi, Parlanti. A disp: Alpi, Guiebre, Stucchi, Corzani, Martoni, Samorè, Yoada, Poggi, Bastianelli. All: Candeloro

Arbitro: sig. Roli di Modena

Note: 35’ rigore sbagliato da Grazhdani (C); 35’ espulso Succi (S).