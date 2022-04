Eccellenza, il Sanpaimola a Cotignola non può sbagliare

In un campionato ci sono gare che devono essere vinte a tutti i costi e, per il Sanpaimola, il derby di domenica pomeriggio a Cotignola è una di queste. Assolutamente. L’inaspettata sconfitta casalinga contro S.Pietro in Vincoli (0-2) ha riportato la squadra di Tinti pericolosamente a ridosso della linea di confine tra la salvezza ed i playout. Al momento, l’unica certezza è quella di aver evitato la retrocessione diretta, in quanto proprio Cotignola occupa l’ultimo posto provvisorio con 10 punti da recuperare sul Sanpaimola, ma con sole 3 gare a disposizione, tale rimonta è matematicamente impossibile.

Ora la corsa dei giallorossoblu si basa sui risultati di Valsanterno (che insegue a -5), della coppia S.Pietro in Vincoli e Del Duca Grama (-3) e della coppia Classe e Coriano (-2). Insomma tutto è ancora in ballo. E per il Sanpaimola l’unico obiettivo sarà quello di strappare l’intera posta in palio a Cotignola, perché sarebbe un vero e proprio toccasana per la situazione di classifica. Mengolini e compagni avranno solo altre due trasferte a disposizione, dopo quella di Cotignola, per rimpinguare il proprio bottino in vista della (meritata) salvezza. Nel frattempo è stato ufficializzato l’anticipo del prossimo turno a San Marino a sabato 9 aprile 2022, alle ore 16,30.