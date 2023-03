Eccellenza, il Sanpaimola ospita il fanalino di coda Del Duca Grama

Si torna a giocare alle ore 15,30 e il Sanpaimola è chiamato a confermare il 3° posto in classifica contro il fanalino di coda attuale della classifica, la Del Duca Grama, a 6 giornate dalla fine della regular season. Domenica 26 marzo, sul prato del “G.Buscaroli” la squadra di mister Orecchia dovrà gestire la “fame” di punti dei cervesi che stanno lottando per evitare la retrocessione, raggiungendo, quantomeno i playout. Impresa ardua, ormai, perchè il numero di giornate a disposizione è sempre più esiguo.

Così come per il Sanpaimola è davvero ad un passo il sogno del 2° posto, ora appannaggio del Progresso, ma, al contempo, sarebbe altrettanto prestigioso mantenere la terza piazza a fine stagione. Per farlo, è necessario puntare ai 3 punti in casa contro il Del Duca Grama e attendere il risultato di Russi-Savignanese, entramnbe alla rincorsa dei giallorossoblu. Nella gara d’andata, dopo un primo tempo a porte inviolate, passarono in vantaggio gli avversari, quindi andarono a segno Bonavita, Viola, S.Alessandrini e Landini per il 4-1 finale. Tra i marcatori, spiccano le 8 reti di Khadimou Ndiaye, seguito da Emanuele Gregori (3) e la coppia formata da Cristian Borgini e Marco Pregnolato a quota 2. Per i giallorossoblu, invece, Federico Bonavita domina con 19 reti personali, davanti alla super coppia Matteo Derjai e Simone Alessandrini a quota 10 perle stagionali.