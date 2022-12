Eccellenza, comincia il girone di ritorno: la vicecapolista Sanpaimola ospita il Diegaro

Natale si avvicina velocemente, ma per il Sanpaimola, quest’anno, non c’è l’ansia da regalo, perchè il 2° posto in classifica a sole 2 lunghezze dalla capolista è già un bel pacco da posizionare sotto l’albero. Ma i ragazzi di mister Orecchia non si accontentano di un girone d’andata al limite della perfezione, fatto di 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, una al 95’ a Savignano, l’altra netta contro San Marino, entrambe in trasferta ed entrambe in un turno infrasettimanale. Al giro di boa, infatti, S.Alessandrini e compagni arrivano con un percorso domenicale netto sia in casa che in trasferta.

Ora si comincia il ritorno, con le avversarie che stanno affilando i denti, come è ormai abituato a ripetere Orecchia, perchè ogni società ed ogni squadra comincia a “stringere” per raggiungere il proprio obiettivo stagionale. I margini di errore son sempre meno, per tutti. Per il Sanpaimola è ancora tempo di entusiasmo e di carica emotiva, vista l’ottima metà stagione disputata in questi mesi. Al Buscaroli di Conselice arriverà un Diegaro piuttosto carico dai risultati utili consecutivi in campionato, equamente divisi tra vittorie e pareggi, contro formazioni di mezza classifica, Progresso a parte, ovvero della propria fascia di forza, fino a questo momento: successi contro Classe, Progresso e Masi Torello, pari con San Marino, S.Agostino e Granamica.

I principali marcatori dei cesenati sono Christian Longobardi autore di 8 reti e Matteo Pertutti (4). Per i giallorossoblu, invece, bomber Bonavita è fermo dal 4 dicembre (3-1 al Castrocaro a quota 14 reti, seguito dalla coppia S.Alessandrini e Derjai a quota 6 reti). Palla al centro alle ore 15,00.