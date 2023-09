Eccellenza, Sanpaimola a caccia del riscatto nell'esordio casalingo col Diegaro

Esordio casalingo stagionale per il Sanpaimola che debutterà al “Buscaroli” di Conselice domenica 10 settembre, con fischio d’inizio alle ore 15,30. Per i ragazzi di mister Orecchia ci sarà, dunque, la possibilità di puntare ai primi punti in classifica della nuova stagione dopo il passo falso a Granarolo Emilia di domenica scorsa. Nelle ultime due stagioni si registrano 3 vittorie del Sanpaimola contro 1 del Diegaro, ma nella storia di questo confronto l’equilibrio la fa da padrone. Nella prima gara stagionale, in casa, il Diegaro ha incassato una sonora sconfitta con un netto 3-0 dal Castenaso con le reti (tutte nella ripresa) di Neri, Battaglia e Girotti.

Risultato che non deve trarre in inganno, vista la buona prestazione fornita dai ragazzi di mister Cucchi: da Spadaro, Pertutti e Casalboni si son messi in evidenza, anche con diverse occasioni, tutte intercettate dal portiere Treggia. Tanti spunti positivi, esattamente come per il Sanpaimola nella sfortunata trasferta a domicilio del Granamica. Dal punto di vista del roster, in porta capitan Alex Foiera, sempre tra i migliori dei rossoblu cesenati, mentre in attacco mister Cucchi ha l’imbarazzo della scelta tra i nuovi arrivati Makhtar (rientrato dall’esperienza in serie D a San Mauro Pascoli e al Rimini) e Casalboni dal Forlì, oltre a Pertutti. A centrocampo, occhio a Louati, Cangini e Ensini, tutti nuovi arrivati.