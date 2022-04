Sanpaimola, esonerato Tinti. Il dg Balducci prende il suo posto fino al termine della stagione

La società Sanpaimola comunica di aver deciso di interrompere la collaborazione con lo stimato mister Marco Tinti.

Tale dolorosa scelta è stata adottata al fine di scuotere lo spogliatoio in vista delle ultime due gare di campionato ed eventuali playout, dopo aver raccolto, negli ultimi turni, due sconfitte pesanti soprattutto a livello morale e mentale.

"La Società Sanpaimola - si legge in una nota pubblicata dal club su Facebook - intende ringraziare di cuore mister Marco Tinti, per il grande lavoro svolto con professionalità, impegno, serietà e motivazione negli ultimi anni, augurandogli ogni fortuna per il suo futuro calcistico".

Il Sanpaimola comunica che la posizione di allenatore, fino a fine stagione, sarà occupata dall’attuale d.g. Massimo Balducci, uomo di fiducia, già ampiamente inserito nei meccanismi societari e di squadra. Il suo ritorno in panchina è l’ennesimo atto di una lunga e proficua collaborazione che ha registrato, negli anni, tante soddisfazioni in situazioni particolarmente difficili, in zona salvezza. L’obiettivo primario di Società, squadra e mister sarà quello di guadagnare quanti più punti possibili nelle ultime due gare di regular season e negli eventuali spareggi playout, al fine di uscire dalla zona “rossa”.