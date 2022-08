Eccellenza, esordio con vittoria per il Sanpaimola: Diegaro espugnata 2-0

Un vero e proprio dominio del Sanpaimola alla prima uscita ufficiale in stagione. Il 2-0 rifilato ai cesenati del Diegaro è frutto di una bella gara, arrembante e determinata, dei ragazzi di mister Andrea Orecchia. Che bagna il proprio debutto in casacca giallorossoblu con una vittoria piena e meritata.

La partita

Pronti, via e fari puntati sul giovane Lorenzo Turrini, classe 2004, numero 7 sulle spalle e fiore all’occhiello dei tanti “canterani” giunti in prima squadra in questa estate 2022. Il centrocampista prima tenta l’eurogol con una splendida conclusione dai 20 metri accentrandosi dalla destra che solo una parata da applausi del portiere Foiera toglie dall’incrocio dei pali. Quindi, al termine di una penetrazione, sempre dalla destra, alza la palla al centro per Simone Alessandrini che, di testa dal dischetto, non trova la porta. A metà tempo Simone e Matteo Alessandrini tentano più volte la via del gol con diverse belle conclusioni dalla fascia sinistra, ma in ogni occasione Foiera è determinante nella risposta. Nella prima mezzora di gioco il Diegaro non riesce, in pratica, ad entrare in area ospite, se non con un timido tentativo (innocuo) di Gavoci. Ma all’intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Nella ripresa il Sanpaimola parte nuovamente con una marcia in più rispetto agli avversari e, questa volta, riesce a concretizzare la propria superiorità: al 2’ Simone Alessandrini lanciato a campo aperto sulla fascia destra ingrana una velocità clamorosa e supera il difensore diretto, proiettandosi in area di rigore dove viene atterrato dallo stesso G.Pagliarani, ad un passo dall’area piccola. E’ rigore ineccepibile e dal dischetto si presenta il grande colpaccio del calciomercato del d.s. Miserocchi, ovvero Matteo Derjai: il numero 10 calcia forte all’angolino basso alla destra di Foiera che può solo raccogliere la palla in fondo alla rete. E’ l’1-0 del Sanpaimola che certifica la predominanza espressa nei primi 50’ di gioco. Il Diegaro tenta di reagire in qualche modo e, al termine di una mischia, F.Pagliarani si trova a concludere dal dischetto, ma la palla sfiora soltanto il palo sinistro del portiere ospite. Al 12’ il Sanpaimola chiude i conti con uno scatenato (e inafferrabile) Turrini che si invola sulla destra, per poi anticipare l’uscita di Foiera con uno “scavetto” che bomber Bonavita non ha difficoltà a trasformare in rete con un’acrobazia in anticipo sulla scivolata del difensore. E’ il 2-0 che, sostanzialmente, mette in cassaforte i primi 3 punti della stagione, anche se Simone Alessandrini cerca l’immediato 3-0 con una conclusione che attraversa l’area senza far male. Il Diegaro tenta di riaprire il match con qualche mischia in area che non infastidisce, comunque, il portiere Lofiego ed il match non regala altre emozioni. E alla fine festa grande per i ragazzi di mister Orecchia che ripartono da dove si erano fermati, ovvero dalla vittoria 2-1 al 95’ in casa del Savignanese.

Estremamente soddisfatto mister Andrea Orecchia che, a caldo, sottolinea gli aspetti che lo hanno soddisfatto maggiormente: “La squadra mi è piaciuta. Ha giocato una partita intensa e questo mi ha fatto molto piacere, perché ha dimostrato di essere una squadra concentrata, che ha concesso poco e ha creato diverse occasioni da gol su un campo difficile. Quindi sono contento per quello che la squadra ha fatto in campo”.