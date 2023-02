Eccellenza, la partita del Sanpaimola rinviata al 22 febbraio. Allungano le inseguitrici Progresso e Russi

Tra i due match rinviati per neve nel girone B di Eccellenza c’è anche quello che avrebbe visto il Sanpaimola sfidare (in trasferta) il Pietracuta, che si recupererà mercoledì 22 febbraio. Si giocano, ovviamente, gli altri match di giornata, con le vittorie della capolista solitaria San Marino e delle inseguitrici Progresso e Russi che allungano ancora ai danni della squadra di mister Orecchia. E domenica 19 febbraio il Sanpaimola ospiterà al “G.Buscaroli” propri i neroarancio del Russi in un vero e proprio scontro d’alta classifica. Palla al centro alle ore 14,30.