Il Sanpaiola non deve sbagliare nel prossimo turno col Cava Ronco

La sfida contro il Cava Ronco è da considerarsi un po’ come un bivio della stagione per il Sanpaimola, che ha necessità di “scappare” dalla zona calda, ovvero gli ultimi 3 posti in classifica. Le ultime stanno risalendo la china, “schiacciando” la classifica stessa che, al momento, vede 7 squadre in 10 punti (dal Coriano al Cotignola), ma la quota salvezza per gli aranciorossoblu (Valsanterno e Classe) è lontana solamente 2 lunghezze. E le giornate rimanenti son sempre di meno.

Il Sanpaimola dovrà sfidare il Cava Ronco con il coltello tra i denti, per strappare punti preziosi: l’intera posta in palio porterebbe una ventata di serenità importante nel momento clou del campionato di Alessandrini e compagni. All’andata, a metà ottobre, Mengolini e soci strapparono un ottimo 0-0 in casa di una formazione che fino a quel momento stava viaggiando ad ottimi livelli, con 10 punti consecutivi frutto di 3 vittorie ed un pareggio, dopo i ko iniziali con Russi e Riccione. Al tempo fu un buon passo per dar continuità alla vittoria interna sul Russi (1-0) che aprì la striscia positiva di 6 risultati utili.

Con le stesse motivazioni e la stessa “rabbia” agonistica, il Sanpaimola dovrà opporsi al Cava Ronco davanti ai propri tifosi in un turno in cui sarà necessario tenere l’attenzione anche agli altri campi con gare come S.Pietro in Vincoli-Cotignola focali per la lotta alla salvezza.