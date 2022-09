Eccellenza, il Sanpaimola ospita il Progresso per allungare la striscia positiva

Il sapore delle alte vette della classifica: il Sanpaimola vuole continuare a gustarsi una serie di risultati positivi che dura fin dall’esordio a Diegaro. Sono 2 le vittorie e un pareggio per i ragazzi di mister Andrea Orecchia in un avvio di stagione fulminante: 7 punti, 5 reti realizzate, una sola incassata. Il nuovo corso del Sanpaimola sta producendo entusiasmo, sia sugli spalti che con i numeri delle visualizzazioni dei social e delle dirette streaming.

Per continuare sulla strada intrapresa, domenica 18 settembre al “Buscaroli” di Conselice, i giallorossoblu dovranno frenare la rincorsa del Progresso Castel Maggiore (Bo) che, dopo il ko interno incassato dal Cava Ronco al debutto, ha infilato una doppia (larghissima) vittoria a Classe (3-0) e, in casa, contro la Comacchiese (4-0). Tra i principali protagonisti dell’avvio di questo campionato per i rossoblu, i due bomber Francesco Baietti, classe 2000, già a segno in 3 occasioni (con doppietta nell’ultimo turno) e Alexander Carrer, classe 2001, con 2 reti in saccoccia.

Tutt’altro che agevole, dunque, il turno di Alessandrini e compagni, attualmente al 2° posto in classifica, al pari della Savignanese e a -2 lunghezze dalla capolista solitaria San Marino. Tra i bomber giallorossoblu, a segno, finora, S.Alessandrini e, doppietta per entrambi Derjai e Bonavita, insomma tutti i “pezzi grossi e pregiati” del reparto offensivo.