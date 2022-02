Eccellenza, il Sanpaimola ospita la schiacciasassi Fya Riccione

Al “Buscaroli” il Sanpaimola se la vedrà contro la super capolista Fya Riccione. La squadra di mister Mirko Taccola, ex difensore (tra le altre) di Inter, Napoli, Pisa e San Marino, sta veleggiando in vetta alla classifica con (al momento) un vantaggio di 5 punti sulla seconda, il Russi. Riccione ha l’organico e la Società sicuramente più attrezzati e forti della categoria e punta, senza mezzi termini, alla promozione in serie D. E lo fa, fin dall’estate scorsa, con i primi colpi di mercato. Pare ormai evidente che, se non incapperà in “incidenti” imprevisti di percorso, i biancoazzurri potranno giocare tutte le carte a disposizione per approdare al piano di sopra.

Ma il Sanpaimola si è allenato in settimana per essere all’altezza della situazione e per essere uno di quegli “incidenti” di percorso. Tra gli ospiti fari puntati sui bomber di lusso per la categoria: Liborio Zuppardo (9 reti finora), Matteo Sartori (6) e Francesco Scarponi (4). La squadra di Taccola, finora, ha realizzato 29 reti a fronte delle 8 incassate, 6 delle quali in trasferta. La gara sarà visibile in diretta streaming domenica alle 14:30 al seguente link: https://youtu.be/8uiDwHGzEbU.