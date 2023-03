Eccellenza, Sanpaimola fermato dal Tropical Coriano: pareggio a occhiali

Non va oltre lo 0-0 il Sanpaimola a Coriano contro il Tropical. Un mezzo passo falso che fa perdere terreno dal secondo posto ai giallorossoblù vista la contemporanea vittoria della vicecapolista Progresso che si porta a +5 dal 'Sanpa' terzo.

La partita

Gara maschia e tosta, vista l'alta posta in palio, ma assolutamente corretta. Nella prima frazione regna l'equilibrio, i ritmi sono alti e capitan Anastasi e compagni controllano bene il temibile attacco ospite: le occasioni da rete sono davvero rare, da una parte e dall'altra. Nella seconda, invece, i biancorossoblù ci credono maggiormente, vengono fuori alla distanza e creano diverse palle goal interessanti: come scritto sopra però, una volta giunti dalle parti di Baldani peccano però di lucidità. Il primo a provarci è Scarponi, che al 18' si libera bene e calcia, conclusione pericolosa deviata in corner. 1 minuto dopo è Cecchini (buonissima e coraggiosa la prova del 2005, 1^ da titolare in stagione), il suo tentativo è nuovamente ribattuto dalla difesa ospite. Poi al 24' Vagnarelli controlla da fuori, si alza la sfera e prova a sorprendere Baldani, tiro potente che si spegne alto sopra la traversa. La prima conclusione pericolosa del Sanpaimola si registra al 38' su calcio da fermo: corner da sinistra di Alessandrini che assiste Bonavita, mancino pericoloso ma centrale, Bianchini c'è. Poi in pieno recupero è Derjai che si libera al tiro e calcia potente, Bianchini si tuffa e respinge.

Tabellino

TROPICAL VS SANPAIMOLA 0 A 0

TROPICAL (4-3-1-2): Bianchini; Guidi (44' st Perazzini), Anastasi, Rossi, Ceccarelli; Mularoni (40' st Carrer), Vagnarelli (31' st Ariyo), Enchisi; Scarponi; Protino (31' st Tamagnini), Cecchini (40' st Marmo)

Allenatore: Scardovi

A disposizione: Leardini, Luvisi, Bartolucci, Pierini

SANPAIMOLA (4-3-1-2): Baldani; Landini, Succi, Mazza (48' st Fiengo), Cerasuolo; A. El Bouhali, Sabbioni (39' st Y. El Bouhali), Turrini (15' st Fisconi); Derjai; Alessandrini, Bonavita

Allenatore: Orecchia

A disposizione: Lofiego, Venturoli, Graci, Gasparri, Scala, Carbone

Direttore di gara: Zampa di Cesena

Assistente 1: Masciello di Ravenna

Assistente 2: Giacomoni di Cesena

Ammoniti: Guidi e Ceccarelli (T)

Espulsi: /

Recupero: 1' e 4'