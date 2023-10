Dopo la vittoria di Pietracuta, il Sanpaimola sarà ospite del neopromosso Reno

Dopo l’esaltante mercoledì di recupero con il successo 1-0 a San Leo sul Pietracuta, il Sanpaimola si rituffa in campionato con un’altra trasferta ostica. A livello di stato fisico e morale, il Reno rappresenta una squadra in forma splendida: dopo le prime 4 giornate con 1 successo, 1 pareggio e 2 ko, la squadra di mister Ortolani ha infilato 3 importanti vittorie contro Vis Novafeltria (3-1), Pietracuta (6-0) e Russi (2-0) e 1 pareggio 1-1 nell’ultimo turno a Sant’Agostino con la rete di Frisari. E il successo 6-0 contro Pietracuta è giunta nel momento in cui gli avversari erano al primo posto in classifica. Proprio quel successo svoltò la stagione dei ravennati.

Tra i marcatori del Reno, da segnalare e da “attenzionare” per i giallorossoblu il capocannoniere del girone Mattia Filippi (7 reti), che, dopo una lunga carriera tra Eccellenza e Promozione, ha trascinato il Reno al salto di categoria nella scorsa stagione. Oltre a lui, Filippo Frisari e Michael Noschese (3 reti a testa) e Ibrahima Diallo (2). La squadra di Sant’Alberto arriva dalla promozione della scorsa stagione e si sta facendo trovare pronta all’Eccellenza, con tanto entusiasmo e numeri di buon livello tattico e tecnico. Palla al centro alle ore 14,30.