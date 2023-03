Eccellenza, il Sanpaimola batte la Savignanese con un pirotecnico 4-3

Rimonta e vittoria per il Sanpaimola, che nel turno infrasettimanale supera 4-3 la Savignanese e resta terzo a -3 dal Progresso. La gara si sblocca quasi subito. Malo da fuori area beffa il portiere e realizza per gli ospiti. Passano 120'′ e Farabegoli è velocissimo nel ribadire in rete di testa il tiro di Vitalino respinto dal portiere. Il Sanpa si fa sotto e alla mezz’ora accorcia con la gran botta da fuori di Mazza. I locali colpiscono nuovamente al 33′: cross di Landini, Derjai di testa batte Fusconi. Al 40′ cala il buio, ma non per le squadre in campo. Il problema è nell’impianto di illuminazione del campo. Dopo una decina di minuti si riparte ed ancora Derjai da fuori area realizza la doppietta personale.

Al 58′ Vitalino sfiora il pareggio con una bella conclusione. Ci prova poi Franchini su traversone di Malo, ma da due passi spara alto. Sabbioni scheggia la traversa al 76′. Mister Montanari pesca dalla panchina forze fresche e al 77′ Malo con un delizioso tiro a giro mette in rete il 3-3. Non ci sta il Sanpa che rimette definitivamente il naso avanti al minuto 82 con Alessandrini che risolve una mischia.

Tabellino

Sanpaimola Savignanese 4-3

Sanpaimola: Baldani, Landini, Scala (63′ Fiengo), Sabbioni, Mazza, Succi, El Bouhali, Venturoli (69′ Alessandrini), Bonavita (85′ El Bouhali), Derjai, Alessandrini (85′ Fisconi) A disp: Ferrini, Ozuni, Fiengo, Alessandrini, El Bouhali, Gasparri, Turrini, Carbone, Fisconi

Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Cassani (65′ Franchini), Malo, Onofri, Possenti (59′ Battistini), Nicolini, Farabegoli (87′ Bianchi), Vitalino, Mazza (59′ Pacchioni). A disp: Papi, Colombi, Dhamo, Sbrighi, Franchini, Battistini, Pacchioni, Bianchi, Bruccoli. All Montanari

Marcatori: 6′ 77′ Malo, 8′ Farabegoli, 30′ 82′ Alessandrini, 33′ 41′ Derjai

Ammoniti: Farabegoli, Mazza, Alessandrini, Nicolini, Alessandrini