Sanpaimola ospite del San Marino, sarà la prima con Balducci in panchina

Sale l’attesa per l’anticipo della 24^ giornata: sabato 9 aprile a San Marino il Sanpaimola avrà i penultimi 90’ stagionali per tentare di raccogliere punti d’oro. Poi, dopo il turno di riposo, ci sarà l’ultimo match nella tana della Savignanese. Dopo il cambio in panchina, con il subentro di Massimo Balducci a Marco Tinti, la squadra è attesa dal crocevia della propria stagione: ottenere l’intera posta in palio a San Marino sarebbe un importante mattone nel muro della salvezza, anche se non darebbe la matematica certezza.

La classifica appare di lettura particolarmente complessa ed intrigata: sono ben 9 (su 13) le formazioni che fanno parte della “zona rossa”, anche se Cava Ronco ha 3 gare per raccogliere le ultime briciole di punti. Cotignola insegue ma è in buona inerzia nelle ultime giornate, poi SPIV che sta tentando la rimonta ed il poker formato da Valsanterno, Classe, Coriano e Del Duca Grama che ha il Sanpaimola nel mirino. Inutile fare troppi conti in casa giallorossoblu: servono prove convincenti e, soprattutto, punti in questi ultimi due appuntamenti di regular season.

La prima prova del nove, sabato contro una squadra, il San Marino, che ha vissuto fasi alterne (come quasi tutte le formazioni del girone) in questa stagione e che, attualmente, vive sonni tranquilli al 4° posto solitario, con la concreta possibilità di puntare alla seconda piazza di Russi, scavalcando anche la Savignanese. E’ una squadra che non segna valanghe di gol (ben 10 partite su 23 chiuse con 1 rete siglata) e che ha tra i capocannonieri Alex Ambrosini e Riccardo Michelucci, entrambi fermi a 3 reti. All’andata fu pareggio 1-1, con le reti di Diaby e di Prandelli (su rigore), che valse il 6° risultato utile consecutivo per i giallorossoblu.