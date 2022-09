Altalena di gol ed emozioni, Sanpaimola e Progresso pareggiano 2-2

Partita effervescente al “Buscaroli” con il Sanpaimola che prima passa con un gol da cineteca di Derjai, quindi si fa ribaltare il vantaggio da due rigori (il secondo realizzato al 86’) del Progresso, per poi, infine, pescare il jolly del pareggio al 92’ con il baby bomber Carbone, tra i migliori in campo. Ma una gara così frizzante non poteva terminare senza una coda di emozioni forti: al 95’, a pochi secondi dal triplice fischio, il portiere Tartaruga (tra i migliori dei suoi) commette forse l’unico errore della propria prestazione, spalancando la porta proprio a Carbone che sull’onda dell’entusiasmo non riesce ad appoggiare in rete la palla della vittoria. Tanti i ribaltamenti di fronte, i momenti positivi di una e dell’altra squadra e gli affondi spettacolari nelle due aree di rigore. Certamente un bel duello anche tra i pali con Lofiego e Tartaruga sempre sul pezzo ad altissimi livelli e superati solo da due rigori, da un gol fenomenale e da uno di rapina in mezzo all’area.

Applausi a scena aperta per i ragazzi di mister Orecchia che assaporano i 3 punti, ma alla fine, possono anche festeggiare il punto conquistato, visto che il punteggio a 4 minuti dal 90’ li stava piegando. Emozionanti anche le due esultanze di squadra e pubblico al momento dei due gol realizzati da Derjai e Carbone: il Sanpaimola ha già conquistato l’affetto e l’appoggio dei tanti tifosi che in queste due giornate casalinghe non hanno fatto mancare il proprio appoggio. Il pareggio fa scendere al 4° posto i giallorossoblu, a 4 punti dalla capolista imbattuta San Marino. Domenica prossima 25 settembre, sempre al “G.Buscaroli” di Conselice, il Sanpaimola sfiderà la neopromossa Comacchiese, attualmente ferma a 1 punto in classifica.

La partita

Nel primo tempo è il Progresso a mantenere il pallino del gioco, seppur senza riuscire ad incidere nel punteggio, nonostante la punizione alta di Derjai, al 3’. Quindi è il bomber ospite Baietti a tentare la via del gol in un paio di occasioni, ma al 7’ trova l’opposizione di Mazza e Lofiego, quindi all’11 calcia a lato sulla destra del portiere locale. Ci provano il talentuoso Selleri su punizione al 14’ e, dall’altra parte, S.Alessandrini ma entrambi non segnano. Attorno alla mezzora, un paio di situazioni pericolose, con S.Alessandrini che cade in area dopo un contrasto, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore; poco dopo, nel giro di pochi minuti, cartellino rosso per un dirigente ospite e per il vice allenatore Davide Galamini del Sanpaimola, entrambi per proteste. Al 33’ Derjai, lanciato in contropiede in campo aperto, viene atterrato dall’ultimo difensore ma per l’arbitro non è neppure fallo, scatenando vibranti proteste dei presenti. Nel finale di tempo, il gioco è piuttosto spezzettato per diversi falli e per via di qualche conclusione da ambo i lati che non producono molto. Mazza colpisce la traversa e M. Alessandrini sfiora il gol a pochi istanti dall’intervallo. Al 48’, un gesto che rischia di scaldare oltremodo gli animi: un difensore ospite resta a terra dopo un contrasto con Bonavita (anche lui ferito alla testa), l’arbitro ferma il gioco e, al momento, dello “scodellamento” della palla, Selleri lancia lungo per concederla alla difesa del Sanpaimola, ma Baietti scatta verso il limite dell’area, senza concedere il vantaggio agli avversari, prima di farsi superare nel contrasto da Mazza. Non accade più nulla prima dell’intervallo.

Al 2’ della ripresa il portiere Tartaruga compie una prodezza sulla riga della propria porta, sulla conclusione di Bonavita dopo l’esplosiva azione di S.Alessandrini, mentre, al 4’, sulla trattenuta ai danni di Bonavita al limite dell’area, l’arbitro non ha dubbi e concede il rigore. Dal dischetto il tiratore scelto Matteo Derjai si fa ipnotizzare dallo stesso Tartaruga che intuisce il lato giusto, bloccando la palla piuttosto agevolmente. Occasione colossale sprecata per il Sanpaimola e punteggio ancora fermo sullo 0-0. Al 7’ il tiro da lontano di Carrer ben controllato da Lofiego, è un lampo del Progresso che aumenta l’intensità dopo aver scampato il pericolo del rigore. Ma al 15’ arriva la prodezza balistica di Matteo Derjai: su scambio al limite dell’area avviato dal nuovo entrato Carbone, la palla giunge al compagno di reparto che alza un assist alto filtrante per il “10” che al limite dell’area piccola alla sinistra del fronte d’attacco colpisce al volo la palla che si insacca sotto all’incrocio con un diagonale che fa esplodere il “Buscaroli”. E’ il gol del vantaggio 1-0. Al 17’ un incontenibile Carbone sradica il pallone dai piedi degli avversari e sul proseguimento della sua incursione, Bonavita si fa ribattere la conclusione dai locali. In attacco Carbone è imprendibile per gli avversari, mentre nelle retrovie è il centrale El Bouhali ad essere perfetto praticamente in ogni contrasto Nel momento di massima pressione dei padroni di casa, ecco il lampo del Progresso che trova il rigore per l’atterramento a un passo dal palo di Carrer da parte di Cerasuolo. Lo stesso Carrer finalizza il rigore spiazzando il portiere alla sua sinistra. E’ la rete dell’1-1 al 73’. Al 40’ su punizione al vertice destro dell’area, Derjai colpisce di testa a lato di poco, appena dentro l’area. Ma nell’azione successiva, Hasanaj viene atterrato da Mazza in area ed è il terzo rigore del pomeriggio: lo stesso Hasanaj non perdona dagli 11 metri, nonostante Lofiego riesca ad intuire l’angolo del tiro. E’ il 1-2 che ribalta l’inerzia del match.

A un passo dal clamoroso ribaltamento

Ma il Sanpaimola ha la capacità di non demoralizzarsi e comincia l’assalto finale che è ricco di emozioni: al 47’ Carbone piazza la zampata vincente all’interno dell’area piccola, al termine di una mischia su punizione dalla destra per l’ennesimo fallo incassato da Turrini. E’ il meritato 2-2, ma non è ancora finita: al 50’, con l’arbitro già con il fischietto in bocca per il triplice fischio finale, l’ultimo rilancio a tutto campo del Sanpaimola trova sguarnita la retroguardia ospite, con Tartaruga che esce fino ai 30 metri per spazzare la palla. Ma la pressione di uno scatenato Carbone fa commettere un errore grossolano al portiere che si fa superare nel controllo. Sul più bello, con tutta la tribuna in piedi, però, Carbone, cercando di resistere al disperato ritorno dei difensori, tira alto sopra alla traversa di una porta completamente spalancata. Resta, dunque, in gola l’urlo di festa di tutti i tifosi e dei giocatori in campo che all’ultimo respiro sciupano un’occasione clamorosa per la vittoria. Per Carbone, comunque, tanti applausi per l’impatto ottimo sul match, entrando dalla panchina. Una bella partita, divertente, frizzante e ricca di emozioni.

Tabellino

SANPAIMOLA-PROGRESSO 2-2 (p.t. 0-0)

Sanpaimola: Lofiego, Mazza, Cerasuolo, Scala (88’ Breuil), Succi, Landini, El Bouhali (78’ Turrini), M.Alessandrini (55’ Carbone), Bonavita, Derjai, S.Alessandrini. A disp: Farina, Viola, Tonnini, Fiengo, Sabbioni, Graci. All: Orecchia

Progresso: Tartaruga, Montovani, Ghebreselassie, Cocchi, Hasanaj, Busi, Rossi (76’ Grandini), Sansò, Baietti (46’ Carrer), Selleri (88’ Palmese), Laguzzi (52’ Matta). A disp: Hysi, Badiali, Cantanelli, Grazia, Diozzi. All: Regno

Arbitro: sig. Rossi di Forlì

Reti: 60’ Deriaj (S), 73’ rig. Carrer (P), 86’ rig. Hasanaj (P), 92’ Carbone (S)

Note: rigore sbagliato al 50’ Derjai (S)