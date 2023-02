Eccellenza, importante pareggio per il Sanpaimola contro il Russi

Pareggio importante per il Sanpaimola che non va oltre lo 0-0 al “Buscaroli” contro il Russi, terza forza del girone che, comunque, guadagna un punto sul Progresso (fermato in casa dal Medicina Fossatone). I giallorossoblu, in classifica, si fanno raggiungere dalla Savignanese, ma l’importante era uscire indenni da uno dei confronti più difficili dell’intero campionato. L’aspetto positivo per la difesa riguarda senza dubbio l’aver ingabbiato il re dei marcatori del girone (a quota 20) Antonio Salomone, con un Landini supremo, coadiuvato dai compagni di reparto e da un Baldani particolarmente attento tra i pali. Peccato per un paio d’occasioni da rete sprecate, che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della partita.

La partita

Al 5’ prima proiezione offensiva degli arancioneri con Benini che infila un invitante cross per un compagno a pochi metri dalla porta, ma la difesa si salva in angolo. Alla mezzora, sugli sviluppi di una punizione sulla fascia destra, Gasperoni inventa un numero in velocità con il quale riesce a liberarsi al tiro per una conclusione a giro che beffa Baldani, colpendo, però, il palo alla destra del portiere di casa. Al 43’ il primo spunto di “re” Salomone che raccoglie un cross alto dalla sinistra per tirare di controbalzo, con la palla che sorpassa di pochi centimetri la traversa, comunque ben “coperta” da Baldani. Nell’azione successiva, il pubblico applaude una progressione spettacolare del giovane talento nostrano Abdeljalil El Bouhali che “taglia” il campo in verticale per poi appoggiare un buon assist all’accorrente Simone Alessandrini, ma il tiro non sorprende Sarini. Il primo tempo si chiude sul tiro cross di Gasperoni dalla sinistra che viene intercettato in tuffo da un ottimo Baldani.

E’ il Sanpaimola ad aprire le danze nella ripresa, al 7’, con Derjai che scaglia alto dal limite dell’area sulla respinta della difesa sulla punizione dalla trequarti di Turrini. Nell’azione successiva Saporetti si divora un gol clamoroso, spedendo alto il colpo di testa a due metri dalla porta su cross dalla destra. Al 18’ Derjai cerca il gol da cineteca con un colpo in acrobazia su una palla vagante in area, ma la sua conclusione esce alla sinistra di Sarini. Alla mezzora Guarini spreca in zona dischetto un’ottima occasione, calciando a lato alla destra di Baldani. Mentre sta calando il sipario, Bonavita si inventa una splendida apertura a metà campo, lanciando Scala in solitaria verso l’area russese: il tiro del fantasista si spegne, però, sulla sinistra della porta di Sarini. Se ne vanno, dunque, le velleità dei padroni di casa che al 47’ sprecano il colpaccio finale.

Tabellino

SANPAIMOLA-RUSSI 0-0 (p.t. 0-0)

Sanpaimola: Baldani, Landini, Cerasuolo, Sabbioni, Derjai, Succi, Turrini (78’ Raccagni), Venturoli, Bonavita, A.El Bouhali, S.Alessandrini (88’ Scala). A disp: Farina, Ozuni, Tonnini, Gasparri, Ferri, Halili, Fisconi. All: Orecchia

Russi: Sarini, Benini, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Guarino, Garavini, Gasperoni, Salomone (92’ Brigliadori), Saporetti. A disp: Catalano, Gualandi, Santomauro, Vittori, Manara, Bezzi, Bertoni, Mancini. All: Farneti

Arbitro: sig. Arienti di Cesena

Note: espulso 83’ Venturoli (S)