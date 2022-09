Eccellenza, il Sanpaimola vince ancora: 2-0 al Granamica

Che bello questo Sanpaimola griffato mister Andrea Orecchia, che spettacolo al “Buscaroli” di Conselice. Dopo il 2-0 rifilato al Diegaro in trasferta, ecco il 2-0 rifilato al Granamica, in uno splendido pomeriggio soleggiato e ricco di emozioni. Una squadra, il Sanpaimola, che segna al primo battito di ciglio con un guizzo di Simone Alessandrini, per poi gestire senza soffrire troppo fino a 12’ dalla fine quando il contropiede travolgente di bomber Federico Bonavita fa calare il sipario sul match.

Sul ribaltamento del calcio d’inizio, il gioiellino di casa Turrini (classe 2004) pesca al volo in profondità uno scatenato Simone Alessandrini che lascia sul posto il difensore diretto e si presenta da solo a pochi metri dal portiere Treggia che trafigge con un colpo secco e preciso. E’ il vantaggio immediato, festeggiato con una particolare e divertente coreografia sotto ai tanti tifosi presenti. Il raddoppio arriva a poco più di 10 minuti dal 90’, con un lancio di 50 metri che pesca Bonavita in piena corsa: il bomber approfitta dell’errore del controllo del difensore ospite e si invola, imprendibile, fino in zona dischetto, da cui realizza beffando l’uscita di Treggia. E’ il 2-0 che chiude, di fatto, il match.

Ma in mezzo, non mancano le occasioni, soprattutto per i padroni di casa che cercano con continuità la via della rete, sfiorando il raddoppio per ben tre volte nei primi 15’ di gioco. Il primo è Derjai, al 3’, che cerca di mandare a vuoto la difesa ospite prima di tentare la conclusione di sinistro dai 20 metri, trovando pronto Treggia tra i pali. Quindi è la volta di Federico Scala che tenta il tiro in corsa dal limite dell’area che chiude un bel triangolo avviato da Bonavita e sospinto da S. Alessandrini: Treggia è ancora pronto alla respinta volante. Dopo pochi minuti, è ancora Treggia a vestire i panni del protagonista con una doppia parata consecutiva sul tiro da 20 metri di Turrini e sulla ribattuta da pochi passi di Cerasuolo. Già 4 azioni nitide da gol in appena 17’ (con una rete segnata) rappresentano un ottimo avvio di domenica per il Sanpaimola. Gli ospiti si fanno notare per la prima volta dalle parti di Lo Fiego solo poco prima della mezzora, prima con la richiesta di un rigore per un contrasto in area, quindi con una bella conclusione di potenza dalla sinistra di Chinappi, intercettato e bloccato dal portiere locale. E’ l’ultimo acuto del primo tempo.

Ad inizio della ripresa, è Succi a tentare la via del gol con un tiro dai 30 metri che però si spegne alto. Il Granamica tenta una sortita in area con Karapici, ben contenuta dalla difesa e chiusa dall’uscita di Lo Fiego, al 27’. Un minuto dopo, per reiterate proteste, viene espulso dall’arbitro Fundarotto, il mister degli ospiti Marchini. Questa è la prima batosta per il Granamica, la seconda è il contropiede di Bonavita che segna il 2-0. Finisce così, tra i sorrisi dei giallorossoblu di mister Orecchia che, alla seconda giornata si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno (6 punti) insieme a Castenaso e San Marino.

Tabellino

SANPAIMOLA-GRANAMICA 2-0 (1-0)

Reti: 1’ S.Alessandrini, 78’ Bonavita

Sanpaimola: Lo Fiego, Fiengo (71’ Mazza), Cerasuolo, El Bouhali (46’ Mengolini), Succi, Landini, Turrini (63’ Carbone), Scala (64’ M.Alessandrini), Bonavita (85’ Breuil), Derjai, S.Alessandrini. A disp: Farina, Viola, Regoli, Graci. All: Orecchia

Granamica: Treggia, Magagni, Chiossi (46’ Mantovani), Marchesi (82’ Nito), Scarparo, Caselli, Baldazzi, Mezzetti (60’ Zattini), Chinappi (56’ Langella), Karapici (82’ Esposito), Xhuveli. All: Landuzzi, Mazzanti, Armaroli, Mantovani, Nito, Scanabissi. All: Marchini

Arbitro: Fundarotto