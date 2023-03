Ultimo turno infrasettimanale di Eccellenza: Sanpaimola di scena a Comacchio contro il Masi Torello

Ultimo turno infrasettimanale della stagione 2022/2023 con il Sanpaimola che farà visita, a Comacchio, al Masi Torello, nella 34^ giornata di campionato. Mercoledì 29 marzo, alle 20,30, la squadra di mister Orecchia se la giocherà, dunque, con una formazione che è in piena lotta per la salvezza diretta, alla ricerca di evitare i playout: al momento, infatti, i ferraresi sarebbero invischiati nella zona rossa, a -2 dal Coriano, attualmente in zona salvezza. Non sarà una passeggiata fuori porta, quindi, per il Sanpaimola che dovrà difendersi dalla “fame” di punti degli avversari e che lotterà, a sua volta, per mantenere la terza piazza solitaria (attualmente +5 dal Russi) e, se possibile, accorciare dal Progresso al 2° posto (ora a +5 su Landini e compagni).

All’andata non ci fu partita con un secco 3-0 firmato dalla coppia di fratelli Simone e Matteo Alessandrini e da bomber Federico Bonavita. A proposito di bomber, mirino puntato su Fabio Cazzadore autore, finora, di 17 reti e al 3° posto nella classifica marcatori, alle spalle del già citato Bonavita (21) e Salomone (20). Alle spalle di Cazzadore, tra i ferraresi, è Davide Fregnani il miglior realizzatore (7). Palla al centro alle ore 20,30.