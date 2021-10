Terzo risultato utile consecutivo per il Sanpaimola, Diegaro liquidato 3-1

Vittoria straripante del Sanpaimola che domina 3-1 il forte Diegaro e trova la svolta nel proprio campionato, tra l’altro, raggiungendo il terzo risultato utile consecutivo. E, nello specifico, la seconda vittoria di fila al “Buscaroli” di Conselice. Prestazione preziosa per i ragazzi di mister Tinti che, soprattutto nel primo tempo, mostrano un calcio d’altri tempi, con un gioco spumeggiante, brillante e di alto livello.

La partita

A senso unico i primi 45’ con i padroni di casa che giostrano abilmente nella trequarti avversaria, andando a pescare un gioiello di testa di Bonavita, in apertura di match, che sblocca il punteggio e spiana la strada al Sanpaimola. Nei primi 40’ di gioco i giallorossoblu giocano bene, in velocità e con grande spinta e la coppia Bonavita-Pagani manda in tilt la retroguardia cesenate: il fantasista locale prima scaglia in rete un buon tiro centrale, appena dentro l’area, su assist proprio della punta centrale, quindi fissa il 3-0 con un preciso rigore all’angolino basso alla destra dell’esperto portiere Foiera. Da evidenziare anche la prestazione balistica di Suzzi, Alessandrini, Cerasuolo e Mengolini che si mostrano sempre nel vivo della manovra offensiva e tentano più volte la via del gol.

Nel secondo tempo l’inerzia non cambia, anche se gli ospiti tentano a più riprese di riaprire il conto. Ma la squadra di Tinti non fa sconti e, rigore di Semeraro a parte, non concede gioie agli ospiti, anche perchè Santopolo è in gran forma, come nelle ultime uscite. Da segnalare, nel finale, l’ingresso in campo di due giovani del vivaio, classe 2004, ovvero Regoli e Carbone. Dopo questa ennesima boccata d’ossigeno, il Sanpaimola comincia a respirare un’aria diversa in classifica, portandosi ad una sola lunghezza da Del Duca Grama e, soprattutto, a 4 lunghezze di vantaggio rispetto alle ultime tre formazioni della classifica, ovvero San Pietro in Vincoli, Cotignola ed Alfonsine, tutte comunque impegnate nel pomeriggio di domenica 31 ottobre.

Tabellino

SANPAIMOLA-DIEGARO 3-1 (p.t. 3-0)

Reti: 9’ Bonavita (S), 18’ Pagani (S), 41’ rig. Pagani (S), 73’ rig. Semeraro (D)

Sanpaimola: Santopolo, Fiengo, F.Ragazzini, Mengolini (60’ Errani), Landini, Amadori (60’ Diaby), Cerasuolo, Suzzi, Bonavita (76’ Carbone), Pagani (88’ Regoli), S.Alessandrini. A disp: Franchelli, Mazza, Vinjoll, Tonini, Valtancoli. All: Tinti

Diegaro: Foiera, Panzavolta, Magi (61’ Zarrelli), Vitalino (92’ Domeniconi), Medici, Bartoletti (82’ Zannoli), Zamagni (61’ Pagliarani), Domini, Morganti, Semeraro, Pertutti (53’ Cozzino). A disp: Baldazzi, Castagnoli, Satanassi, Favali. All: Scarpellini

Arbitro: Astorino di Bologna