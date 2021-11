Eccellenza, la trasferta di San Pietro in Vincoli potrebbe svoltare il campionato del Sanpaimola

Squadra in casa San Pietro in Vincoli

Quello che farà visita al San Pietro in Vincoli è un Sanpaimola in piena forma, che arriva da 3 risultati utili consecutivi e da 7 punti molto utili per risanare una posizione in classifica che stava diventando scomoda. Sarà uno scontro diretto quello di domenica, perchè in casa di vittoria, i giallorossoblu di mister Tinti potrebbero staccare notevolmente proprio i ravennati, spedendoli a -7 in classifica. E sarebbe un’ottima notizia per il Sanpaimola, dopo il periodo orribile (dal punto di vista dei risultati) dalla 2^ alla 5^ giornata, segnato da 4 sconfitte consecutive.

La squadra appare in fiducia, oltre che in forma e la trasferta a San Pietro in Vincoli potrebbe svoltare completamente la stagione 2021/2022. Lo Spiv schiera una formazione particolarmente giovane con un’età media attorno ai 22 anni: l’agonismo, la corsa e la “spensieratezza” che mettono in campo i ragazzi ravennati sono le armi principali della squadra. Squadra che non ha grandi tradizioni a livello di Eccellenza, mentre a livello delle categorie inferiori si è sempre difesa piuttosto bene.

Tra le mani di mister Agostino Vezzoli, una formazione che dispone di buoni giocatori, alcuni dei quali provenienti da esperienze al Faenza, ma che, al momento, hanno realizzatoo poche reti: il topscorer, infatti è Gazim Gjordumi a quota 2 gol (entrambi su rigore), seguito dal trio formato da Filippo Alberani, Giuseppe Lucarelli e Francesco Pezzi (1 rete). Cambia l’orario, con fischio d’inizio alle 14,30.